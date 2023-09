Star Wars: Taika Waititi aggiorna i fan sul destino del suo film

Sono ormai diversi anni che si parla di un film di Star Wars diretto da Taika Waititi, ma non sono mai arrivati aggiornamenti concreti sul suo sviluppo. Alla Star Wars Celebration 2023, tenutasi ad aprile a Londra, Lucasfilm ha presentato il futuro cinematografico del franchise, ma del progetto di Taika non vi era traccia. A parlare ci ha parlato il diretto interessato, ospite ai TIFF Tribute Awards.

L'attore era presente per rendere omaggio alla carriera di Shawn Levy e ha così dichiarato: "A differenza mia, spero davvero che possa ultimare la sua sceneggiatura", riferendosi dunque al tanto chiacchierato progetto di Star Wars. Come già affermato in passato, Taika ha un'idea ben precisa in mente, ma non sa ancora come metterla a punto: "Sei lì e ti chiedi 'Cosa accadrà?'. E poi ti guardi intorno, dai un'occhiata a tutti quei film che sono così grandiosi, e ti dici 'Beh, immagino che non possa incontrare per strada un contrabbandiere con un amico alieno'" avrebbe poi aggiunto, scherzandoci su.

Taika Waititi: "A breve sarò obsoleto e non conterò niente. Nessuno ricorda chi ha girato Casablanca"

Il regista neozelandese non è estraneo all'universo di Star Wars avendo diretto il finale della prima stagione di The Mandalorian e avendo prestato la sua voce al personaggio IG-11.

Star Wars, il futuro del franchise secondo Kathleen Kennedy

In una recente intervista Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha spiegato che a suo modo di vedere il franchise è pronto a lasciarsi le spalle George Lucas. "Penso che questo nuovo film ci offra la possibilità di introdurre nuovi personaggi e iniziare con qualcosa di nuovo perchè abbiamo raggiunto il culmine di quello che è stato creato da George Lucas, ma ora siamo pronti per andare avanti"