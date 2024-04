Fantastic Voyage: il remake di Guillermo del Toro arriverà molto presto, parola di James Cameron

Durante il fine settimana James Cameron è stato ospite d'onore de La Cinémathèque di Parigi, dove ha tenuto una sessione di masterclass dopo la proiezione del suo classico del 1984, The Terminator.

Durante il Q&A, il regista di Avatar ha fornito un aggiornamento su un suo progetto in sospeso da tempo, un remake di Viaggio allucinante. (Fantastic Voyage), e ha dichiarato che arriverà "molto presto". "Lo stiamo sviluppando da diversi anni e abbiamo intenzione di realizzarlo molto presto. Raquel Welch non è disponibile, ma pensiamo di poter fare un bel film", ha detto Cameron.

La Welch ha recitato nell'avventura fantascientifica originale del 1966, in cui uno scienziato scopriva una tecnologia in grado di miniaturizzare la materia rimpicciolendo gli esseri umani. Cameron è legato a questo progetto dalla fine degli anni '90 e, nel 2016, ha ingaggiato Guillermo del Toro per la regia.

Cameron è arrivato a scrivere una sceneggiatura, ma dopo aver completato Titanic, la sua mente ha iniziato a concentrarsi su Avatar. Del Toro non ha ancora abbandonato l'idea e ha ribadito il suo interesse tre anni fa. L'anno scorso aveva accennato al fatto che i suoi due prossimi progetti, dopo Frankenstein, attualmente in produzione, sarebbero stati il film d'animazione Il gigante sepolto e un'opera d'animazione senza nome. Forse Fantastic Voyage?

Avatar 3: la prima versione durerebbe 9 ore [RUMOR]

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

I progetti di Cameron

Cameron probabilmente non dirigerà Fantastic Voyage visto che è impegnato con i sequel Avatar e ha intenzione di "continuare a lavorare sul franchise fino al 2031". Se c'è un progetto non-Avatar che Cameron potrebbe dirigere potrebbe essere The Last Train From Hiroshima. Proprio l'anno scorso Cameron ha espresso il suo interesse a girare "Hiroshima" dopo aver completato Avatar 3. Quest'ultimo capitolo sta attraversando una fase di post-produzione frenetica.

Cameron avrà 76 anni quando il quinto Avatar uscirà nelle sale. La buona notizia è che sembra che non dirigerà il 6 e il 7, ma "passerà il testimone" a un altro regista, o almeno così dice. Probabilmente avrà ancora un ruolo importante.

Il regista di origine canadese ha iniziato a lavorare al primo film di Avatar nel 1999. Da allora, dal punto di vista cinematografico, non ha fatto altro che concentrarsi su questo franchise. Ciò significa che Cameron è stato quasi esclusivamente in modalità Avatar per 25 anni.