Star Wars: Guillermo del Toro conferma il suo coinvolgimento in un film poi cancellato

Guillermo del Toro ha confermato su X/Twitter di aver pianificato la realizzazione di un film della saga di Star Wars quattro anni fa, che era firmato dallo sceneggiatore by David S. Goyer, ma il progetto è stato poi cancellato. A parlare del film è stato lo stesso Goyer nel corso del podcast "Happy Sad Confused", rivelando che "erano stati realizzati un sacco di fantastici art work".

"Ho scritto un film di Star Wars mai prodotto che avrebbe dovuto dirigere Guillermo del Toro. Questo è successo circa quattro anni fa", ha detto Goyer. "All'epoca alla Lucasfilm succedevano molte cose dietro le quinte. È una sceneggiatura fantastica. Avevamo preparato moltissimi art work interessanti."

Guillermo del Toro ha condiviso l'intervista di Goyer su X/Twitter e ha aggiunto: "Vero. Non posso dire molto. Forse due lettere "J" e "BB" tre lettere?"

I fan hanno interpretato l'enigma di del Toro teorizzando che forse il visionario regista aveva intenzione di utilizzare BB-8 o Jabba the Hutt nel suo film? O il JJ in questione fa riferimento a J.J. Abrams? Impossibile saperlo.

L'avventura (mancata) di Star Wars

Nel corso del podcast, David S. Goyer ha anche rivelato di aver iniziato a lavorare su un secondo progetto di Star Wars, un "trattamento della sceneggiatura per un film sulle origini dei Jedi che si svolge 25.000 anni prima del primo film di Star Wars". Dopo l'uscita di scena di Goyer, oggi un film sulle origini Jedi è attualmente in fase di sviluppo da parte del regista di Logan e Indiana Jones e il quadrante del destino James Mangold che lo ha descritto come un'epopea biblica sull'alba della Forza.

Quello di Mangold è uno dei tre nuovi progetti in arrivo, Un altro, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, è un sequel di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che vede il ritorno di Rey (Daisy Ridley) mentre è imegnata ad addestrare un nuovo ordine di Jedi. Il terzo progetto, firmato dal veterano Dave Filoni, concluderà le storie interconnesse raccontate nelle serie Disney+ The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. Inoltre, Taika Waititi ha di recente aggiornato i fan sul destino del suo film su Star Wars di cui si vocifera da tempo.