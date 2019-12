Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha svelato una connessione tra Palpatine e Baby Yoda?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe aver rivelato una connessione tra Baby Yoda e Palpatine anticipando in qualche modo il futuro del personaggio nell'acclamata serie Disney+ The Mandalorian.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha riportato sul grande schermo uno dei villain più spaventosi della saga, l'Imperatore Palpatine, creduto morto nel finale de Il ritorno dello Jedi per mano di Anakin Skywalker. Il ritorno di Palpatine ha rappresentato una cattiva notizia per la Galassia, ma potrebbe anticipare pessime notizie anche per i fan di Baby Yoda secondo una teoria diffusa da Screen Rant.

Da quanto visto in The Mandalorian, l'Impero vuole catturare a tutti i costi il tenero Baby Yoda, anche se la ragione non è stata esplicitata. Mentre il Cliente vuole Baby Yoda vivo o morto, il Dr. Pershing insiste per avere l'esserino vivo e vegeto il che lascia intendere la possibilità di usarlo per sottoporlo a esperimenti di clonazione. Il personaggio interpretato da Werner Herzog dice ai suoi scienziati di "estrarre il materiale necessario (il DNA di Yoda?) e poi finirlo", perciò l'intenzione nei riguardi del personaggio ormai amato dai fan dello show non è delle migliori.

Dal canto suo, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non spiega con chiarezza come sia stato possibile il ritorno di Palpatine, ma alcune allusioni nel discorso a Kylo Ren lascerebbero intendere che il villain sarebbe sfuggito alla morte grazie a un'arcana abilità della Forza. Quando la Resistenza apprende la notizia del ritorno di Palpatine, il personaggio di Dominic Monaghan ipotizza che gli sperimenti di clonazione dei Sith siano in qualche modo responsabili.

Per quanto riguarda la fine del Supremo Leader Snoke, Palpatine conferma di essere stata la voce dietro a Snoke fin dall'inizio mentre il suo aspetto era un costrutto genetico fatto su Exogol. Il personaggio nato attraverso una sorta di clonazione è stato usato da Palpatine per preparare il proprio ritorno. Ecco che si profila un possibile legame tra la missione dell'Impero in The Mandalorian e il ritorno di Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il DNA di Baby Yoda potrebbe essere stato usato per permettere a Palpatine di fare ritorno dal regno dei morti?

Nessuna certezza al riguardo per adesso in una teoria che potrebbe avere delle falle. Ad esempio, per riguarda Snoke, per essere un clone ha un'eccezionale capacità di usare la Forza. Come ha fatto Palpatine a infondere tali capacità nella sua creazione? Il materiale che l'Impero vuole estrarre da Baby Yoda serve per Snokes o più probabilmente per lo stesso Palpatine? Chissà se l'ultimo episodio di The Mandalorian, che verrà pubblicato su Disney+ il 27 dicembre, farà chiarezza su questi quesiti.

