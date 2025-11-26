Star Wars: Hayden Christensen svela i suoi film preferiti della saga

L'interprete di Anakin Skywalker ha rivelato quali sono stati i titoli ambientati nell'universo creato da George Lucas che ha apprezzato maggiormente.

Hayden Christensen ha svelato quali sono i suoi film preferiti di Star Wars rispondendo alle domande dei fan durante l'evento Fan Expo Chicago.

L'attore ha recentemente ripreso il ruolo di Anakin Skywalker, ovvero Darth Vader, in occasione delle serie con al centro Ashoka e Obi-Wan Kenobi realizzate per Disney+.

Le preferenze di Christensen

L'attore ha voluto scegliere un film della trilogia originale e uno tra quelli arrivati nelle sale negli ultimi anni. Hayden Christensen ha così raccontato: "Sono sempre stato un grande fan del film L'impero colpisce ancora. E tra quelli più recenti, ho amato Rogue One: A Star Wars Story".

L'interprete di Anakin ha motivato la sua scelta spiegando: "Ho pensato che, dal mio punto di vista, sia stato realmente in grado di catturare l'essenza di ciò che dovrebbe essere Star wars".

Il protagonista dei film e delle serie tv targate Lucasfilm ha inoltre aggiunto una motivazione 'più personale' ricordando: "Ho amato inoltre come hanno rappresentato Darth Vader in quel film. Ci sono così tante persone diverse che hanno contribuito alla creazione di questo personaggio, e io sono solo uno di loro. E ho amato ciò che hanno fatto".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le apparizioni di Hayden nella saga

Christensen aveva debuttato nella saga nel 2002, in occasione di Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni e riprendendo poi il ruolo per Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith.

L'attore ha accettato di calarsi nuovamente nei panni dell'iconico villain in occasione della sere Obi-Wan Kenobi, recitando così accanto all'amico e collega Ewan McGregor. La sua apparizione più recente nella saga è avvenuta in occasione di Ahsoka, show con star Rosario Dawson, che permetterà ai fan di rivedere Anakin in azione anche negli episodi, ancora inediti, della seconda stagione. Disney+, anche se le riprese si sono concluse, non hanno ancora una data di uscita.