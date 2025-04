Star Wars, Hayden Christensen anticipa il ritorno come Darth Vader: "Ci sono tante storie da raccontare"

Hayden Christensen riprenderà il suo ruolo di Anakin Skywalker nella seconda stagione di Ahsoka, così ha trovato il tempo di stuzzicare i fan sulla sua apparizione nella serie Disney+.

Durante la Star Wars Celebration in Giappone, l'attore ha confermato che tornerà nell'universo di Star Wars nei panni del Cavaliere Jedi che passò al lato oscuro della Forza, diventando il Signore dei Sith Darth Vader.

"Ci sono molte cose che potremmo ancora esplorare con Vader", ha detto Christensen a ComicBook in un'intervista. "Penso che da dove abbiamo lasciato, dopo _Episodio III, e tutto ciò che deve riconciliare dopo essere rimasto intrappolato in questa nuova versione di se stesso, ci sono storie molto ricche di materiale che potremmo ancora raccontare_".

Prima di Darth Vader, Christensen sarà ancora Anakin Skywalker

Ahsoka: Hayden Christensen alla Star Wars Celebration 2025

Christensen ha dichiarato di amare il personaggio e ha aggiunto: "Mi piacerebbe continuare a farlo e spero di poterne fare altri". L'attore ha interpretato per la prima volta il ruolo in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni del 2002. Christensen avrebbe ripreso il suo ruolo in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith del 2005. È poi apparso nella serie Disney+ Obi-Wan Kenobi (2022), dove è tornato a interpretare il ruolo di Vader, riunendosi al suo ex maestro, interpretato da Ewan McGregor.

Ahsoka: Rosario Dawson e Hayden Christensen alla Star Wars Celebration 2025

In un'intervista separata, Christensen ha raccontato cosa più gli piace dell'interpretazione del personaggio: "Penso che la mia comprensione del personaggio stia continuando a crescere. Stiamo esplorando diversi lati di Anakin, cosa che mi piace molto. Mi sto godendo questo viaggio".

Quindi ha concluso: "È un personaggio molto complesso e ci sono molte cose in ballo. Ma mi piace molto poter interpretare il lato più eroico del personaggio nella serie di Ahsoka, e sono molto eccitato per questa seconda stagione".