Jon Hamm e Sabrina Impacciatore attori "feticcio" della commedia sexy più folle del Sundance

Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass sta facendo impazzire il Sundance grazie al suo cast ricco di star e alla trama davvero folle.

Per la loro nuova incursione nella commedia sexy, David Wain e Ken Marino hanno attinto alla loro agenda per chiamare a raccolta un manipolo di celebrità tra cui spiccano l'oggetto del desiderio Jon Hamm e l'italiana Sabrina Impacciatore.

La nuova scandalosa commedia degli interpreti di Wet Hot American Summer si intitola Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass e vede Zoey Deutch nei panni di una parrucchiera del Kansan dagli occhi sognanti in procinto di sposarsi, la cui romantica relazione viene sconvolta quando il suo fidanzato Tom (Michael Cassidy) prende alla lettera il loro scherzoso accordo per cui ci si concede una notte di sesso con una celebrità.

La commedia piccante, che è anche una curiosa parodia de Il Mago di Oz (Gail Daughtry è l'anagramma di Dorothy Gail), vede il personaggio di Zoey Deutch intento a lasciare il Kansas con il suo migliore amico Otto (Miles Guiterrez-Riley) per recarsi a Los Angeles e consumare il suo 'celebrity pass' con... Jon Hamm (che interpreta se stesso).

Il cameo a sorpresa che dà il là al film

Lungo la strada, Gail arruola un trio di nuovi amici nella sua ricerca: l'assistente della CAA Caleb (Ben Wang), il paparazzo fallito Vincent (Ken Marino) e John Slattery, che interpreta se stesso in una mini-reunion di Mad Men con Jon Hamm. Sabrina Impacciatore risulta "irresistibile" (a giudicare dalle prime recensioni) in una versione mafiosa della Strega Cattiva i cui scagnozzi (Joe Lo Truglio e Mather Zickel) inseguono Gail per tutta Los Angeles dopo uno scambio accidentale di valigetta all'aeroporto.

Il film contiene, inoltre, un cameo a sorpresa di Jennifer Aniston in un ruolo "gustosissimo" sotto ogni punto di vista. All'inizio del film, Gail e il suo futuro marito si recano in una libreria locale per vedere Aniston leggere le ricette del suo nuovo libro di cucina durante un firmacopie. Prima di entrare, Gail racconta a Tom il concetto di "celeb sex pass", di cui ha appena sentito parlare da Otto. Mentre inizialmente (e un po' troppo frettolosamente) lui indica Tilda Swinton come sua scelta, cambia la sua risposta in Aniston mentre stanno per entrare. Gail non riesce a pensare a una celebrità con cui vorrebbe andare a letto finché Tom non le ricorda che si masturbava con Jon Hamm.

Dopo che Aniston firma il loro libro di cucina e si congratula per le loro imminenti nozze, escono dalla libreria, ma Tom esclama di aver dimenticato qualcosa e torna dentro. Gail aspetta pazientemente un'ora prima di tornare al negozio ormai chiuso per cercare Tom, che trova sul retro mentre fa sesso con Aniston. La star di Friends e Tom si dichiarano scioccati dal fatto che Gail sia sconvolta: dopotutto, è stata proprio lui a tirar fuori l'idea del sesso con una celebrità prima del matrimonio.

Naturalmente, Gail se ne va furiosa e si unisce a Otto in un viaggio a Hollywood per una convention di parrucchieri. È lì che una sensitiva (Kerri Kenney) le dice che l'unico modo per salvare il suo matrimonio è pareggiare i conti andando a letto con Jon Hamm.

Sabrina Impacciatore nuova regina di Hollywood

Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass si rivela decisamente folle così come la carriera di Sabrina Impacciatore che, grazie al successo di The White Lotus, è sempre più richiesta dalle produzioni americane.

"In America, se non funzioni, ti mandano a casa dopo due giorni. Ho vissuto con la valigia pronta, pensando: 'Ora mi licenziano'. Invece David Wain mi guardava e rideva. È stato liberatorio."

Per quanto riguarda il ruolo che le è stato offerto, l'attrice si è detta entusiasta:

"Dopo The White Lotus, volevo qualcosa di ancora più folle. Il mio personaggio in Gail Daughtry è una forza della natura, una donna che non chiede scusa a nessuno. Interpretare la 'villain' in una commedia così surreale è stato il regalo più bello di questo Sundance."