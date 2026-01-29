Frankenstein, Guillermo del Toro annuncia la versione estesa: "Unirà tutti i punti"

Guillermo del Toro non si è recato al Sundance solo per cantare La Bamba e cuocere tortillas. Il cineasta ha confermato l'arrivo di una versione estesa di Frankenstein durante il q&a che ha seguito la proiezione del restauro in 4K di Cronos, la sua opera prima.

Il regista messicano ha svelato di essere impegnato nella preparazione di una nuova versione dell'adattamento di Mary Shelley che conterrà nuove scene non viste nella versione uscita nei cinema, da noi analizzata nella nostra recensione di Frankenstein. Questa versione, a quanto pare, è pensata per i fan che desiderano approfondire la sua visione completa.

Al momento non è ancora stato rivelato dove apparirà, se arriverà su Netflix o verrà distribuita in versione home video.

Il "mostro" torna a commuovere gli spettatori

L'attuale versione di Frankenstein presente su Netflix dura 150 minuti. Del Toro ha parlato di una scena eliminata, una sequenza di 7 minuti rimossa su suggerimento di James Cameron che potrebbe essere reinserita visto l'interesse con cui ne ha parlto il regista. Con tutto ciò che del Toro progetta di aggiungere si profila una versione che potrebbe raggiungere e superare le tre ore.

Frankenstein è stato recentemente candidato a nove Oscar, tra cui Miglior Film, Attore Non Protagonista, Sceneggiatura Non Originale, Costumi, Trucco e Acconciatura, Colonna Sonora Originale, Fotografia, Scenografia e Suono.

Nel film Oscar Isaac interpreta il dottor Victor Frankenstein, uno scienziato in preda alla febbre della scoperta e del riscatto che, dopo la perdita della madre, si adopera per ridar vita ai morti generando una mostruosa creatura che si rivelerà dotata di sentimenti. A interpretare il "Mostro" è Jacob Elordi mentre Mia Goth veste i panni di Elizabeth Lavenza, suo interesse sentimentale riproposto in chiave moderna ed emancipata.