Star Wars, la serie su Lando Calrissian con Donald Glover diventa un film?

Nei piani attuali della Disney, la serie su Lando Calrissian si sarebbe trasformata in un lungometraggio.

Da quando Lucasfilm aveva annunciato nel 2020 la serie Star Wars: Lando, non abbiamo ottenuto molti dettagli concreti sul progetto, ma l'ultimo aggiornamento, arrivato in queste ore, è che il progetto potrebbe essere trasformato in un film.

In precedenza, alcuni articoli avevano confermato che Donald Glover e suo fratello Stephen Glover stavano scrivendo personalmente la serie, dopo l'abbandono del regista de La casa dei fantasmi Justin Simien, ma lo stesso Stephen ha ora affermato che il progetto diventerà invece un film.

A causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, non possiamo aspettarci alcun annuncio ufficiale sul progetto finché non finiranno, quindi i piani potrebbero ancora una volta cambiare in futuro.

Star Wars: Lando Calrissian protagonista di una serie evento prodotta per Disney+

Parlando con il podcast Pablo Torre Finds Out, i due hanno discusso del progetto, con Stephen che ha ammesso: "Posso dire che stiamo facendo... Non è nemmeno una serie".

Quando gli è stato chiesto di chiarire che l'avventura non è più una serie televisiva, il regista ha aggiunto: "No, l'idea al momento è di fare un film, ma questo è il punto: al momento, a causa dello sciopero, tutto può cambiare".