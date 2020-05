Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il doppiatore di Darth Maul si scaglia contro Rian Johnson

L'attore che ha prestato la voce a Darth Maul in Star Wars: L'attacco dei cloni, ovvero Sam Witwer, si è lanciato in critiche pesanti contro Rian Johnson, regista del penultimo capitolo della saga Star Wars: Gli Ultimi Jedi, accusandolo di non conoscere a fondo il franchise di George Lucas.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Mark Hamill in una scena

Star Wars: Gli ultimi Jedi è stato il capitolo più discusso degli ultimi anni dividendo pubblico e critica tra chi lo ha apprezzato e chi invece ritiene che abbia rovinato il franchise irreparabilmente. Tra questi ultimi c'è Sam Witwer, voce di Darth Maul, che durante uno streaming su Twitch ha detto la sua sul lavoro di Rian Johnson:

"Star Wars: Gli ultimi Jedi mi è sembrato un film fatto da uno che non ha fatto i compiti. Penso che Rian Johnson abbia talento, ma Bruce Lee non ha sviluppato il Jeet Kune Do senza aver imparato il Kung Fu prima. Non puoi reinventare Star Wars senza conoscerlo, per esempio secondo me lui non ha dato una ragione convincente per cui Luke non sia andato ad aiutare sua sorella. Ci sono state molte cose nel film che ho trovato avvincenti dal punto di vista della regia di Rian Johnson, ma non si adattavano a Star Wars."

Star Wars Day: perché il 4 maggio si festeggia la saga di George Lucas?

Un punto di vista chiaro e conciso quello di Sam Witwer che, probabilmente, rispecchia quello di numerosi fan che non hanno apprezzato il tentativo di innovazione che Rian Johnson ha cercato di portare in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, dove abbiamo visto un Luke Skywalker completamente diverso dal giovane Jedi che abbiamo conosciuto nella prima trilogia.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uscito nelle sale nel 2017, con Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern, Frank Oz e Benicio del Toro.