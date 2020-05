Star Wars Day: perché il 4 maggio si festeggia la saga di George Lucas?

Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford in una scena di Guerre Stellari

Perché il 4 maggio si festeggia il cosiddetto Star Wars Day, la giornata interamente dedicata al franchise creato da George Lucas? Il mese di maggio è storicamente importante per l'universo di Star Wars, essendo quello in cui hanno debuttato tutti i film in live-action realizzati prima del 2015, anno a partire dal quale il periodo prediletto è divenuto quello natalizio (svolta sottilmente filologica, poiché il capostipite doveva inizialmente uscire nel dicembre del 1976).

La scelta del giorno specifico, invece, è legata a un gioco di parole: "May the Fourth be with you", che il quattro sia con te, storpiatura di "May the Force be with you", che la Forza sia con te. La frase avrebbe però tutt'altra origine, anche se teoricamente apocrifa: alcuni sostengono che sia stata usata per festeggiare l'insediamento di Margaret Thatcher come Primo Ministro inglese, il 4 maggio 1979. Alcuni fan applicano i giochi a parole anche ai due giorni successivi: a scelta, il 5 e il 6 maggio diventano "Revenge of the Fifth" e "Revenge of the Sixth" (con netta preferenza per la seconda opzione), allusione al titolo dell'Episodio III.

Peter Mayhew, Alec Guinness, Mark Hamill e Harrison Ford in Guerre Stellari

La Lucasfilm non ha mai ufficialmente designato il 4 maggio come Star Wars Day, e il festeggiamento è nato in seno al fandom. Dal 2013, la Disney ha cominciato ad aderire all'iniziativa, con vari eventi organizzati principalmente nei due parchi a tema situati negli Stati Uniti.

7 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+

Quest'anno, con lo Star Wars Day 2020, il festeggiamento è triplo grazie a Disney+: sarà disponibile l'episodio finale di Star Wars: le guerre dei Cloni, la serie animata che racconta gli eventi tra gli Episodi II e III; ci sarà il debutto in streaming di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il che permetterà ai fan di vedere sulla piattaforma l'intera Skywalker Saga; e debutterà anche una nuova serie, a cadenza settimanale, sul dietro le quinte di The Mandalorian, la cui seconda stagione è prevista per l'autunno.