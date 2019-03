Star Wars: Galaxy's Edge, ecco le date di apertura!

Svelate le date di apertura di Star Wars: Galaxy's Edge, nuova area ispirata al franchise nei parchi a tema Disney! E' la stessa Disney ad annunciare l'apertura degli spazi che faranno il loro debutto a Disneyland, in California, e successivamente presso gli Hollywood Studios Disney, in Florida.

Galaxy's Edge aprirà a Disneyland, California, il 31 maggio e successivamente a presso gli Hollywood Studios di Disney, in Florida, il 29 agosto. Per il momento, però, solo due delle attrazioni di Star Wars: Galaxy's Edge saranno disponibili all'apertura.

I fan americani di Star Wars scalpitano, la richiesta per gli ingressi a Galaxy's Edge è altissima così per accontentare i visitatori più impazienti Disney aprirà Millennium Falcon: Smugglers Run nella prima fase. Naturalmente l'area sarà corredata di aree per la ristorazione e di negozi di merchandise già ben forniti. Successivamente nella fase due verrà aperto al pubblico l'ambizioso Star Wars: Rise of the Resistance.

Rise of the Resistance, di cui è stato diffuso un trailer, farà diventare i visitatori delle reclute della Resistenza impegnate in una battaglia contro il Primo Ordine che li porterà anche ad affrontare Kylo Ren. All'interno dello Star Destroyer appariranno anche Rey, Finn e Poe Dameron.

Ecco le istruzioni per visitare la prima attrazione a Disneyland: Gli ospiti che programmano di vistare Star Wars: Galaxy's Edge a Disneyland tra il 31 maggio e il 23 giugno dovranno possedere un biglietto di ingresso al parco e una prenotazione gratuita per la nuova attrazione fornita secondo disponibilità. Le informazioni su come fare la prenotazione saranno disponibili a breve su Disneyland.com e Disney Parks Blog. Gli sopiti che alloggiano in uno dei tre Disneyland Resort hotels in queste date riceveranno una prenotazione per accedere a Star Wars: Galaxy's Edge durante il loro soggiorno.

