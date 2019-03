Star Wars: Galaxy's Edge, svelati nuovi dettagli dell'area tematica e delle attrazioni

Star Wars: Galaxy's Edge sarà la nuova area tematica dedicata alla saga stellare che aprirà ufficialmente i battenti a Disneyland e Walt Disney World entro la fine del 2019 e online sono apparse nuove immagini e anticipazioni riguardanti ciò che possono attendersi i fan.

I visitatori che accederanno all'attrazione Smuggler's Run si ritroveranno a bordo del Millennium Falcon, diventando piloti, ingegneri o responsabili delle armi da fuoco.

Rise of the Resistance, di cui è stato diffuso un trailer, li farà invece diventare delle reclute della Resistenza impegnate in una battaglia contro il Primo Ordine che li porterà anche ad affrontare Kylo Ren. All'interno dello Star Destroyer appariranno anche Rey, Finn e Poe Dameron.

Nel negozio chiamato Droid Depot si potrà invece costruire un proprio droide personalizzato partendo da un modello base della serie R o BB e proseguendo poi con la personalizzazione di vari elementi. I droidi interagiranno con gli elementi presenti nell'area, reagendo alle avventure vissute dagli ospiti. In vendita ci saranno poi droidi già costruiti e altri prodotti.

Savi's Workshop permetterà invece di personalizzare la propria spada laser.

Doak Ondar's Den of Antiquities proporrà l'acquisto di vari oggetti relativi a diverse epoche della galassia di Star Wars e gli ospiti potranno vedere l'imponente Ithoriano al lavoro mentre fa l'inventario, risponde alle telefonate e dà degli ordini ai suoi assistenti.

Creature Stall sarà lo spazio dedicato alle affascinanti e rare creature che abitano nella galassia.

Toydarian Toymaker permetterà di acquistare dei giocattoli speciali creati dalla specie aliena volante che ha debuttato in Star Wars: Episodio I, la . Resistance Supply è un luogo dove la Resistenza può trovare ciò di cui ha bisogno e i fan potranno acquistare spille, cappelli e altri accessori per dimostrare il proprio sostegno alla causa.

First Order Cargo proporrà invece il merchandising legato al Primo Ordine e al lato oscuro della Forza_.

Negli spazi dell'Oga's Cantina le persone potranno assaporare bevande esotiche e ascoltare la musica offerta da DJ R-3X, conosciito anche come Rex, il droide Starspeeder 3000 di Star Tours che ora lavora in campo musicale. Docking Bay 7 Food and Cargo sarà gestito da Chef Strono "Cookie" Tuggs, le cui ricette sono realizzate con ingredienti provenienti da ogni angolo della galassia, creando così piatti sviluppati durante il periodo in cui ha lavorato per Maz Kanata sul pianeta Takodana.

Black Spire Outpost sarà caratterizzato da un barbecue creato sfruttando un motore di un veicolo da corsa e i clienti potranno mangiare Ronto sandwich e ordinare bevande come Sour Sarlacc e Tatooine Sunset.

Il Chiosco del Latte proporrà, come suggerisce il nome, latte blu e verde. Gli ospiti potranno inoltre camminare attraverso un mercato dove saranno acquistabili varie specialità culinarie, tra cui l'Outpost Mix caratterizzato da mais insaporito con varie spezie.

Un giornalista di The Hollywood Reporter ha potuto compiere in anteprima, rispetto all'apertura ufficiale prevista in estate, un breve tour della nuova area e online ha sottolineato di aver apprezzato l'incredibile attenzione per i dettagli. Gli edifici costruiti per le scenografie sono ispirati a luoghi come Instanbul e il Marocco e camminando per Galaxy's Edge si potranno ascoltare delle nuove composizioni di John Williams.

Star Wars: Galaxy's Edge sarà totalmente integrata con l'app Play Disney Parks, permettendo così ai visitatori di scoprire gli easter egg disseminati nell'area, tradurre parole nei vari linguaggi usati nella galassia, scoprire i segreti degli oggetti e partecipare in varie missioni, oltre a interagire con i droidi e i veicoli spaziali.

Lo staff del parco, infine, potrà scegliere il proprio costume e si immedesimerà in personaggi di cui sapranno il passato, in modo da poter interagire con le persone in modo unico.