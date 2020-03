Star Wars, i fan chiedono un ritorno di Ben Solo: "Non meritava di morire in quel modo"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha mostrato negli ultimi minuti la morte di Ben Solo e i fan, dopo la pubblicazione del romanzo tratto dal film, hanno ricominciato a chiedere alla Lucasfilm un ritorno del personaggio.

I motivi alla base dell'iniziativa portata avanti grazie ai social media sono legati al tragico destino del personaggio che, secondo molti fan, non renderebbe giustizia al figlio di Han e Leia.

Tra le pagine del libro che racconta la storia di Episodio IX è infatti possibile scoprire qualche dettaglio in più riguardante le emozioni provate da Kylo Ren/Ben mentre cerca di salvare Rey. Il gesto eroico compiuto, sacrificando la propria vita pur di darla alla protagonista interpretata da Daisy Ridley, secondo i fan della saga meriterebbe un trattamento diverso rispetto a quello ideato dagli sceneggiatori. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, dopo essersi definitivamente redento, Ben perde la vita e viene accolto dalla Forza, tuttavia non appare in versione "fantasma" negli ultimi minuti accanto alla madre Leia e allo zio Luke.

Questo trattamento non è stato particolarmente gradito e innumerevoli utenti di Twitter stanno condividendo i propri messaggi in cui spiegano perché amano Ben Solo e chiedono un suo potenziale ritorno nella saga.

Tra i messaggi c'è chi ricorda che Ben ha sconfitto la morte per salvare la donna che amava, impresa non riuscita a suo nonno Anakin, e chi invece ha sostenuto: "Ben Solo, il ragazzo che è stato lasciato in disparte da tutti, che è stato manipolato e abusato per tutta la vita, che ha pensato di non essere mai abbastanza per qualcuno, Meritava di vivere, per trovare finalmente la pace e l'amore che ha sempre cercato. La sua storia non può finire così". L'epilogo del racconto non sembra aver entusiasmato una buona parte del fandom che è convinta non dovesse morire pensando che "non meritava di vivere".

We will never forget. Ben Solo lives on in all of us. #WeLoveBenSolo pic.twitter.com/hHeXb6vzfI — lindaspunk (@abigeyedowl) February 29, 2020

Ben Solo, the boy who was left behind by everyone, who was manipulated and abused his whole life, who thought that he would never be good enough to anyone. He deserved to live, to finally find the peace and love he always searched for. It can't end like this. #WeLoveBenSolo pic.twitter.com/arNa7TFGZR — BenSoloLives (@BenSoloLives_) February 29, 2020

#WeLoveBenSolo bc he finished what his grandfather started: conquering death to save the woman he loves pic.twitter.com/RHAeztUYzc — Lue (@iam_thesenate) February 29, 2020

please don’t leave him dead with the thought he didn’t deserve to live. he is the most selfless person in the galaxy who wanted nothing but the best for rey. he deserves to come back with the thought he was worth it. he is worthy of love. #WeLoveBenSolo #SaveBenSolo pic.twitter.com/i3rODC5LQD — 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐚 (@ridleysolodyad) February 29, 2020

Per ora la Lucasfilm non ha rivelato se ha intenzione di riportare in qualche modo in scena il personaggio nonostante le ipotesi che venga realizzato un film prequel, seguendo la storia raccontata nei fumetti di Star Wars dedicati al personaggio, o persino una serie tv destinata alla nuova piattaforma di streaming Disney+. Non resta quindi che attendere per scoprire se lo studio realizzerà i desideri dei tanti fan che vorrebbero nuovamente in scena il personaggio.