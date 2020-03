Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il romanzo svela le emozioni alla base del bacio tra Kylo e Rey

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene un discusso bacio tra Kylo e Rey e il romanzo tratto dal film diretto da J.J. Abrams svela qualche dettaglio relativo alle emozioni provate dai due protagonisti in quel momento.

Le frasi presenti tra le pagine, come aveva già anticipato il regista, confermano che non si tratta di una scena romantica.

Negli ultimi minuti di Episodio IX, dopo aver sconfitto definitivamente Palpatine, Kylo/Ben Solo cerca di salvare Rey, che ha usato tutte le sue forze per combattere contro il villain. Nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dopo che la ragazza riprende i sensi, i due protagonisti interpretati da Adam Driver e Daisy Ridley si scambiano un bacio.

Il romanzo, come dimostra delle pagine condivise su Twitter, ora specifica quanto accaduto: "Il suo cuore era pieno mentre Rey raggiungeva il suo volto, lasciava che le dita si appoggiassero sulla sua guancia. E poi, meraviglia delle meraviglie, si era avvicinata e l'aveva baciato. Un bacio di gratitudine, riconoscimento del loro legame, celebrazione del fatto che si erano finalmente trovati. Ma poi si ritirò, sul suo volto della preoccupazione. Poteva sentire che si stava raffreddando. Ben le sorrise. Aveva ridato Rey alla galassia. Non avrebbe espiato tutta l'oscurità che aveva causato, ma era quello che poteva fare. Ben Solo non aveva rimpianti mentre crollava a terra. La Forza lo raggiunse e lo accolse".

La reazione di Rey è poi molto specifica: "Avrebbe amato avere l'opportunità di conoscere Ben Solo. Sembrava come se mancasse metà di lei, e immaginava fosse così. La ragazza che si era sentita sola per così tanti anni su Jakku era sempre stata parte di una diade".

Il romanzo prosegue rivelando: "Una voce la raggiunse attraverso al Forza, chiara e forte. Sarò sempre con te, disse Ben.".

J.J. Abrams, parlando di quella scena, aveva spiegato: "C'è qualcosa tipo un legame tra fratello e sorella tra Rey e Kylo Ren. Quindi non si tratta di qualcosa di tipo sessuale o romantico. Si tratta più del fatto che semplicemente sono legati insieme in questo modo folle e spirituale. Per me sembra romantico".

Il regista ha inoltre proseguito: "Ricorda un po' quello che ha fatto John Williams, se ascoltata la musica, quando ha scritto per la prima volta il tema di Luke. Era un tema romantico per Luke e Leia. Era quello a cui stava pensando perché non sapeva la direzione che avrebbe preso la storia".