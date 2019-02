Star Wars: Episode IX, la diffusione del teaser trailer è imminente?

Star Wars: Episode IX arriverà nei cinema nel mese di dicembre e, secondo alcune indiscrezioni, i fan della saga potrebbero presto vedere il primo teaser trailer dell'ultimo capitolo della trilogia che è stato diretto da J.J. Abrams. Il sito Fantha Trackers ha infatti dichiarato: "Un'importante catena cinematografica britannica ha ricevuto un DCP (Digital Cinema Package) dalla Disney questa mattina chiamato TT1-SW 9 (Teaser Trailer 1 Star Wars 9), Si tratta di un file protetto con un KDM (Key Delivery Message), quindi non possono visionarne il contenuto fino a quando avranno la chiave. Non c'è nessuna notizia relativa a quando la avranno, ma avevano il DCP del trailer di Aladdin per due settimane prima che uscisse lunedì... quindi venerdì potrebbe essere la giornata giusta, ma si tratta solo di ipotesi".

Il nuovo capitolo della storia dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Gli ultimi jedi e sullo schermo apparirà anche Carrie Fisher grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga.

Nel cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.