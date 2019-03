Star Wars: Episode IX, Mark Hamill anticipa la presenza di un Luke Skywalker barbuto

Mark Hamill si sarebbe lasciato scappare un'informazione che anticiperebbe il ritorno di un Luke Skywalker barbuto in Star Wars: Episode IX. nonostante la proverbiale segretezza di Lucasfilm sul plot dell'Episodio 9, da tempo è confermato il ritorno di Mark Hamill nel cast anche se Luke Skywalker è morto (o almeno così sembra) per via della Forza nel finale di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

In una recente apparizione a Jimmy Kimmel Live!, Mark Hamill ha parlato dell'esperienze sul set della seconda stagione della serie tv Knightfall svelando:

"Hanno incollato la barba del personaggio sopra la mia vera barba. Non potevo tagliarla, dovevo tenerla per qualcos'altro."

Jimmy Kimmel ha subito chiesto se questo qualcos'altro fosse il nuovo film di Star Wars, ma Hamill si è subito trincerato nel silenzio chiedendo giocosamente ("Quale film?"), per poi specificare di aver firmato un accordo di segretezza che gli impedisce di dire qualsiasi cosa.

In che forma rivedremo Luke Skywalker in Star Wars: Episode IX, in alcuni flashback o come Fantasma della Forza? C'è chi propende per la seconda ipotesi. Dopo tutto un Luke sbarbato farebbe pensare all'esplorazione di un momento diverso nella vita del personaggio, d'altro canto un Luke barbuto lascia pensare che la storia potrebbe riprendere il via da dove si è concluso Star Wars: Gli ultimi Jedi. E' probabile che nuove anticipazioni sul film verranno svelate durante la Star Wars Celebration ad aprile.

Star Wars: Episode IX arriverà nei cinema il 20 dicembre.

