Star Wars: Episode IX, il trailer arriverà ad aprile?

Il primo trailer di Star Wars: Episode IX potrebbe fare il suo debutto ad aprile. I fan della saga di Star Wars attendono con ansia di vedere le prime sequenze del capitolo finale della trilogia che rivedrà J.J. Abrams dietro la macchina da presa, ma a quanto pare c'è ancora da aspettare. Naturalmente Lucasfilm mantiene il segreto per evitare ogni sorta di spoiler e anche il titolo della nuova avventura spaziale è ancora avvolto nel mistero.

Nei mesi scorsi i media hanno ipotizzato il lancio del primo trailer di Star Wars: Episode IX in concomitanza col Natale o col Super Bowl, ma entrambe le occasioni hanno visto Lucasfilm e Disney rimanere in silenzio. La data più probabile per il lancio del trailer di Episode IX resta dunque la primavera. Secondo Star Wars News Net, il trailer arriverà ad aprile e precederà le proiezioni di Avengers: Endgame.

Questa strategia di marketing non dovrebbe stupirci più di tanto. Quest'anno la Star Wars Celebration si terrà ad aprile a Chicago. Naturalmente l'Episodio IX sarà il culmine dell'evento e il trailer potrebbe essere lanciato nel corso di un panel dedicato alle anticipazioni sul film. Da Disney non arriva nessuna conferma per adesso, ma viste le strategie dei precedenti capitoli di Star Wars è molto probabile che la compagnia replichi queste mosse. Per il momento i fan dovranno accontentarsi dei pochi rumor circolati su Star Wars: Episode IX, uno dei film più attesi del 2019.

