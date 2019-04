Star Wars: dopo Episodio IX ci sarà una pausa nella distribuzione dei film

Star Wars, dopo il nono episodio della saga, si concederà una pausa e i fan dovranno attendere un po' prima di assistere a una nuova avventura ambientata nell'universo creato da George Lucas.

Bob Iger, l'amministratore delegato della Disney, ha infatti confermato a Bloomberg Television: "Per ora non abbiamo annunciato dei progetti specifici per i film successivi".

Gli amanti della saga di Star Wars possono però stare tranquilli: la conclusione della storia della famiglia Skywalker non segnerà la fine dei lungometraggi ambientati nella galassia. Iger ha precisato: "Ci sono dei film in fase di sviluppo, ma non li abbiamo ancora annunciati".

L'idea è però quella di lasciar trascorrere un po' di tempo: "Ci concederemo una pausa, un po' di tempo, e riprenderemo poi da capo perché la saga degli Skywalker arriva alla sua conclusione con questo nono film. Ci saranno altri film di Star Wars, ma dopo un po' di tempo".

Tra i progetti in fase di sviluppo ambientati nel mondo di Star Wars dovrebbe esserci quello ideato da David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner della serie Il Trono di Spade, oltre ad alcune serie televisive destinate a Disney+, piattaforma di cui sono stati finalmente rivelati la data di debutto e i primi titoli presenti in catalogo.

Tra i filmmaker al lavoro sull'universo stellare c'è anche Rian Johnson che dovrebbe essere autore di una nuova trilogia.

La saga di Star Wars, dal cinema alla TV