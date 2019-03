Star Wars: le riprese del film di David Benioff e D.B. Weiss inizieranno in autunno?

Star Wars dovrebbe espandere il proprio universo con nuovi film creati da David Benioff e D.B. Weiss, gli autori della serie Il Trono di Spade, e le riprese del capitolo inedito della saga potrebbero iniziare già in autunno.

Una fonte vicina alla Lucasfilm avrebbe infatti svelato che la produzione del primo lungometraggio potrebbe prendere il via entro la fine dell'anno e gli eventi dovrebbero essere ambientati durante l'epoca della Vecchia Repubblica.

Il sito StarWars.net, da tempo una delle fonti più autorevoli sulle notizie riguardanti la saga, ha infatti rivelato che David Benioff e D.B. Weiss sono stati "contattati per parlare del possibile inizio del lavoro sul prossimo film in autunno. Non si tratta della trilogia di Rian Johnson, è il primo film dei ragazzi de Il trono di spade e sarà ambientato durante la Vecchia Repubblica, perché la Disney vuole espandere la timeline della saga e attirare un pubblico più vicino allo stile dello show televisivo".

Gli eventi raccontati in questo nuovo capitolo della saga di Star Wars dovrebbero quindi svolgersi "centinaia di anni prima della storia degli Skywalker, quindi quasi come se fosse Guerre stellari che incontra Il signore degli anelli".

Le riprese dovrebbero iniziare in autunno e la pre-produzione sarebbe già iniziata: la fonte del sito ha dichiarato che si stanno già ideando gli aspetti artistici come le scenografie e i costumi, e la sceneggiatura sta per essere completata.

Weiss e Benioff potrebbero quindi gettare le basi per una storia ambientata nello stesso periodo portato in scena con i videogame di Knights of the Old Republic e in alcuni libri, mostrando forse le lontane origini di alcuni personaggi e di elementi mistici.