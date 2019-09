Star Wars: Disney vuole Brie Larson protagonista di una nuova trilogia?

Secondo un nuovo rumor, Disney vorrebbe Brie Larson protagonista di una nuova trilogia su Star Wars.

La notizia proviene da una fonte vicina a Wegotthiscovered, secondo il sito americano Disney vorrebbe affidare a Brie Larson uno dei ruoli principali della nuova trilogia che sta sviluppando Rian Johnson o di quella in preparazione per mano degli showrunner de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss.

Resta da capire come Brie Larson riuscirà a trovare il tempo per dedicarsi a questo nuovo progetto visto che a breve dovrebbe essere nuovamente impegnata nel ruolo di Captain Marvel nelle nuove Fasi dell'MCU. Se confermata, la notizia sarebbe più che positiva per la star di Captain Marvel. Solo ieri fonti non troppo affidabili insinuavano che Disney avesse perso fiducia nella presenza di Brie Larson come Captain Marvel, ma a quanto pare la verità sarebbe tutt'altra.

E' di poco fa la notizia che il capo di Marvel Kevin Feige è impegnato nello sviluppo di un nuovo film di Star Wars con Lucasfilm, questo avvicinamento tra Marvel e Star Wars potrebbe presto proseguire con svolte imprevedibili.