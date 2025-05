Brie Larson star del film horror Fail-Safe, prodotto da J.J. Abrams

Brie Larson sarà la protagonista di un nuovo film horror intitolato Fail-Safe, che verrà prodotto da J.J. Abrams e da FilmNation.

Il progetto è stato scritto da Brian Duffield (No One Will Save You) basandosi su un racconto ideato da Philip Fracassi.

Cosa racconterà il film

Fail-Safe sarà diretto da JT Mollner (Strange Darling) e il film viene descritto come un approccio moderno agli horror con al centro delle creature.

La storia sarà raccontata dalla prospettiva di un ragazzino che inizia lentamente a scoprire che i suoi amati genitori stanno nascondendo un disturbante segreto sulla vera natura di sua madre.

Brie Larson, recentemente, è stata protagonista della serie Lessons in Chemistry e ha recitato in The Marvels.

Le dichiarazioni dei produttori

J.J. Abrams ha dichiarato: "Con Fail-Safe, Brian Duffield ha scritto un incredibile script: è un film horror che è dolce, emozionante e terrificante. Avere JT Mollner impegnato alla regia - il suo Strange Darling mi ha conquistato - è un sogno che diventa realtà. Avere la talentuosa senza fine Brie Larson come nostra star è infine l'elemento che permetterà a Fail-Safe di diventare quel raro film horror che ti fa ridere, emozionare e coinvolgere emotivamente, prima di farti vivere un'esperienza assolutamente folle".

Bad Robot Productions è coinvolta nel team della produzione insieme a Infrared, che si occuperà dei finanziamenti.

Drew Simon, responsabile della produzione di Infrared, ha dichiarato che il ruolo sarà 'spaventoso, carico emotivamente e davvero diverso da quello che Brie ha fatto fino a questo momento', aggiungendo poi: "La profondità e l'intensità che richiede questo personaggio è immensa, e so che Brie porterà qualcosa di indimenticabile sullo schermo".