Brie Larson, calva e irriconoscibile, svela il nuovo look per il ruolo di Elettra a teatro

Sul proprio account Instagram e su YouTube, Brie Larson ha condiviso un video dietro le quinte, svelando alcuni dettagli del lavoro che sta svolgendo in questo periodo per interpretare Elettra di Sofocle al Duke of York's Theatre di Londra.

Inoltre, ha fornito ai propri fan un'anteprima interessante che mostra il suo look inedito nello spettacolo, mostrando il nuovo taglio rasato dei capelli che sarà una caratteristica del suo personaggio.

Il video del nuovo look di Brie Larson

La star di Captain Marvel è ripresa nel proprio camerino del teatro, impegnata a spiegare le difficoltà della prossima riproposizione teatrale nel West End, con i capelli visibilmente più corti rispetto al solito.

Già a novembre, Larson aveva svelato ai fan un primo importante cambiamento, con il taglio della chioma bionda in favore di un color castano più scuro. Insieme al video, girato nei Theatre Royal Brighton e Duke of York's Theatre, Brie Larson esterna la propria emozione per la possibilità di recitare in Elettra.

Brie Larson nella tragedia greca di Elettra

La storia di Elettra, con protagonista Brie Larson segue le vicende di una donna ossessionata dall'assassinio del padre e dalla sua sete di vendetta. La regia è affidata a Daniel Fish.

Si tratta della prima grande riproposizione del classico della cultura ellenica in oltre un decennio. Sinora, lo spettacolo è stato proposto con una serie di anteprime dal 13 al 18 gennaio a Brighton, prima di spostarsi al Duke of York's Theatre.

Brie Larson in una scena di Captain Marvel

Il debutto ufficiale avverrà il 5 febbraio, dopo l'inizio delle anteprime dal 24 gennaio scorso. Elettra rimarrà in scena a Londra fino al 12 aprile.