Star Wars: il capo di Marvel Kevin Feige sta lavorando a un nuovo film!

Kevin Feige sta sviluppando un nuovo film di Star Wars, la notizia bomba scuote l'universo Disney.

Mancano ancora alcuni mesi all'uscita nei cinema di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma oggi apprendiamo che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sta sviluppando un nuovo film della saga insieme alla Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

"Siamo eccitati al pensiero dei progetti che Kathy e il team di Lucasfilm stanno sviluppando, non solo riguardo alla saga di Star Wars, ma anche a Indiana Jones e a Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox" ha dichiarato Alan Horn di Disney. "Con l'imminente conclusione della saga degli Skywalker, Kathy si prepara a dare il via a una nuova era nella narrazione di Star Wars, e sapendo quanto sia fan Kevin Feige, questi due straordinari produttori hanno deciso di collaborare insieme a un film di Star Wars."

Secondo Hollywood Reporter, Kevin Feige avrebbe accennato a una star che avrebbe in mente per un ruolo chiave, ma questo è l'unico dettaglio trapelato finora.

Altri progetti su Star Wars in preparazione includono due trilogie separate, una sviluppata dal regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson e una dagli autore de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss, in più a novembre, in occasione del lancio di Disney+, sarà disponibile sulla piattaforma la serie live-action The Mandalorian diretta da Jon Favreau.