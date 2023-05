Star Wars Day: il video celebrativo raccoglie tutti i film e le serie della saga

Star Wars e Disney hanno diffuso in streaming un video celebrativo per festeggiare lo Star Wars Day che come ogni anno cade il 4 maggio, a causa del celebre gioco di parole "May the Fourth Be with You".

Nel filmato un super-montaggio raccoglie tutti i nove film della saga principale, da Guerre stellari a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, passando per le serie in live-action come The Mandalorian, Andor e le prossime Ahsoka e Skeleton Crew, e le serie d'animazione come The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Toccante il momento in cui la Principessa Leia pronuncia la frase iconica "Che la Forza sia con te"; proprio ieri Carrie Fisher ha ricevuto la sua stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame: alla cerimonia erano presenti la figlia Billie Lourd e l'amico di sempre Mark Hamill.

Come sappiamo, all'ultima Star Wars Celebration sono stati annunciati i prossimi progetti cinematografici della saga, che manca l'appuntamento con la sala dal 2019, anno di uscita del deludente L'ascesa di Skywalker.

Sono in arrivo il film che concluderà le storie delle serie in live-action diretto da Dave Filoni, più uno che invece vedrà tornare il personaggio di Rey e racconterà il suo tentativo di ricostituire l'Ordine Jedi.