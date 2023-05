Mark Hamill ricorda Carrie Fisher e la sua interpretazione di Leia: "La persona perfetta nel ruolo perfetto"

Carrie Fisher verrà celebrata oggi, in occasione dello Star Wars Day, con una stella in sua memoria sulla Hollywood Walk of Fame, ecco i ricordi dell'amico e collega Mark Hamill.

Carrie Fisher, secondo l'amico e collega Mark Hamill, è stata la persona perfetta per il ruolo della principessa Leia nella saga di Star Wars. Le nuove dichiarazioni e i ricordi dell'interprete di Luke sono apparse online a poche ore dalla cerimonia che si svolgerà sulla Hollywood Walk of Fame per celebrare la stella dedicata all'indimenticabile attrice.

La prima impressione

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Carrie Fisher aveva solo 19 anni quando ha interpretato per la prima volta Leia in Guerre stellari e Mark Hamill, intervistato da Variety, ha spiegato: "Non ero affatto preparato alla persona che ho incontrato, mi ha sopraffatto nel senso che sembrava molto più saggia rispetto alla sua età. Davvero divertente, davvero spontanea, davvero intelligente, onesta in modo disarmante. Era la persona perfetta nel ruolo perfeetto. Era la persona più distante possibile da una donzella in difficoltà. Era in controllo del proprio salvataggio. Penso che quella prima impressione che ha avuto il pubblico abbia realmente stabilito l'impressione che avevano in generale di Carrie, e da lì si è poi evoluta".

Il segno lasciato da Carrie

L'interprete di Luke ha poi ricordato come la sua collega fosse in grado di accogliere la fama e gestirla in modo migliore rispetto a tutti gli altri: "Amava andare alle convention, incontrare i fan. Ne traeva gioia".

Mark ha ammesso: "Trovo difficile pensare a lei al passato. Ci sono delle persone che incontri nella tua vita che sono così vibranti e lasciano un tale impatto su di te che rimangono con te per sempre. Se avesse interpretato solo la principessa Leia sarebbe stato abbastanza. Avesse scritto solo un libro, quello da solo sarebbe stato qualcosa in grado di soddisfare qualcuno che voleva lasciare un segno sul mondo. Ma l'ha fatto da diverse direzioni. Era realmente una persona così originale".