Andor 2, quando uscirà la nuova stagione della serie Star Wars con Diego Luna? Le ultime dalla Celebration

La prima stagione di Andor si è rivelata essere uno dei prodotti targati Star Wars più apprezzati degli ultimi anni, e ora dalla Star Wars Celebration ci arrivano alcuni dettagli e anticipazioni sulla seconda stagione della serie di Disney+ con protagonista Diego Luna.

Sappiamo già che Andor avrà solo due stagioni, ma cosa ci attende nei nuovi episodi della serie Disney+?

Lo show che vede protagonista il ribelle Cassian Andor (Diego Luna) racconta quanto accaduto prima che lo incontrassimo per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story e, come anticipato dallo showrunner Tony Gilroy e dallo stesso Luna, ha già una durata predeterminata.

Ciò significa che è già tutto scritto, o almeno gran parte di ciò che vedremo sullo schermo è già stato deciso... Ma quando, esattamente, arriverà in tv?

A rivelarlo è proprio Gilroy durante un panel dedicato alla Star Wars Celebration di Londra: Abbiamo iniziato a girare a novembre, e siamo più o meno a metà. Le riprese vcontinueranno fino ad agosto, e finora stiamo rispettando il calendario_".

Questo vuol dire che, se tutto va come deve andare " finiremo ad agosto e utilizzeremo un altro anno per lavorare alla post-produzione. Per cui, suppongo, faremo ritorno non il prossimo agosto, ma quello seguente".

Un lasso di tempo certo non breve, quello che ci separa dai nuovi episodi di Andor in cui, anticipa Gilroy "Cassian è un membro della ribellione a tutti gli effetti. Non si discute".

Nel corso dell'evento, poi, è stato anche mostrato un teaser trailer, che tuttavia pare non sarà condiviso online.

Qui, riporta CBM, ritroviamo una serie di personaggi già visti tra cui Sybil, Bix e Mon Mothma.

"Se non combattiamo uniti, verremo annientati", avrebbe detto quest'ultima nel video, mentre Cassian, riporta ancora iol sito, sembra essere pronto a intraprendere una missione segreta.

Di cosa si tratterà? Lo scopriremo al ritorno di Andor su Disney+.