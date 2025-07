Star Wars: Darth Maul con la sua iconica spada laser nella nuova foto della serie animata Shadow Lord

La storia di Darth Maul proseguirà come noto nella nuova serie targata Star Wars intitolata Shadow Lord, dove il leggendario Sith de La minaccia fantasma sarà l'assoluto protagonista.

Lucasfilm è tra gli studi che quest'anno non parteciperanno al San Diego Comic-Con, il che significa che possiamo scordarci nuovi trailer o informazioni sul cast. Tuttavia è stata diffusa una nuova foto di Maul nella serie animata.

Si tratta di un'immagine decisamente tosta dell'ex Sith, che fissa il tono di una serie che sembra essere un degno seguito sia di The Clone Wars che di Rebels, dove il personaggio aveva un ruolo importante. Resta da vedere se questo significhi che i potenziali progetti live-action per Maul siano stati abbandonati.

Star Wars: Shadow Lord, Darth Maul in una foto della serie animata

Cosa racconterà la serie Shadow Lord?

"Dopo le Guerre dei Cloni, Maul trama di ricostruire la sua organizzazione criminale su un pianeta non controllato dall'Impero", recita una breve sinossi. "In una nuova serie ambientata dopo gli eventi dell'ultima stagione di The Clone Wars, Maul risorge per guidare le fazioni della malavita".

Questo è tutto ciò che sappiamo per ora. Tuttavia, sembra proprio il tipo di serie che i fan di Star Wars stavano aspettando dalla Lucasfilm (soprattutto ora che i cloni hanno definitivamente esaurito il loro ciclo). Ci sono anche molte lacune nella storia di Maul che potrebbero essere colmate in questa serie.

Sam Witwer, che ha interpretato Maul per la prima volta in The Clone Wars e poi ha ripreso il ruolo in Star Wars Rebels, tornerà a prestare la propria voce all'iconico cattivo. L'attore ha fatto suo il personaggio dopo aver preso il posto di Peter Serafinowicz ne La minaccia fantasma.

Cosa è accaduto a Darth Maul dopo gli eventi de La minaccia fantasma

Star Wars: Le guerre dei Cloni - Un'immagine dell'ultima stagione

Obi-Wan Kenobi tagliò Darth Maul in due e lo fece precipitare verso la morte in Star Wars: Episodio I. Tuttavia, su richiesta di George Lucas, la serie animata The Clone Wars rivelò in seguito che l'apprendista Sith del senatore Papatine era sopravvissuto.

Dotato di un paio di gambe cibernetiche, la sua storia è continuata e si è poi estesa ulteriormente in Star Wars Rebels (dove la sua storia si è conclusa dopo un ultimo scontro con Obi-Wan su Tatooine). Solo: A Star Wars Story ha riportato Maul sul grande schermo in live-action e, se quel film avesse avuto un sequel, probabilmente avremmo visto di più di ciò che ha fatto come leader di Crimson Dawn. Purtroppo, il film è stato un flop al botteghino e da allora i fan aspettano di vedere il ritorno di Maul.