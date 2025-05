Star Wars: Maul - Shadow Lord, Sam Witwer rivela che la serie racconterà il passato del villain

Disney+ e Lucasfilm hanno annunciato recentemente la realizzazione di una serie animata di Star Wars intitolata Maul - Shadow Lord. Sam Witwer, che si occuperà di dare voce all'iconico personaggio, ha ora rivelato cosa possono aspettarsi i fan della saga.

Uno show con al centro i villain

In un nuovo episodio di The Sackhoff Show, condotto da Katee Sackhoff, Sam Witwer ha rivelato che gli episodi sveleranno un lato inedito di Darth Maul.

L'attore ha spiegato: "Si tratta dei cattivi contro qualcuno di ancora peggiore... Non sarà uno show in cui si scoprirà che Maul è un realtà un vero orsacchiotto...". Sam ha aggiunto: "Non lo faremo... Ma è cattivo quanto Sidious o Vader? In realtà no... Dalla prospettiva dei Sith, questo tizio ha dei difetti...".

La voce del villain ha ribadito: "C'è dell'umanità che emerge in vari punti... A causa delle cose che gli sono accadute".

Gli episodi mostreranno inoltre il protagonista avere dei dubbi riguardanti l'Impero: "Maul pensa: 'Che cosa aveva in mente Sidious? Questo è un po' spaventoso'. Maul viene da un mondo di spade, stregoneria, magia e cavalieri, e ora tutto quel colore dell'universo è stato risucchiato da questo Impero meccanizzato. E Maul pensa: 'Questo è giusto? Questo è l'universo che stiamo cercando di costruire?'".

Quando sarà ambientata Maul - Shadow Lord

La serie animata, in arrivo nel 2026, sarà ambientata circa un anno dopo le Guerre dei Cloni, dopo lo scontro con Ahsoka da cui è uscito sconfitto. La storia precederà inoltre quanto raccontato in Star Wars Rebels.

Witwer, dopo l'annuncio compiuto da Lucasfilm, aveva svelato che si scopriranno delle cose inedite del personaggio: "Ha alcuni tratti diversi che non penseresti mai abbia dentro di sé, ma che hanno perfettamente senso per quello che ha passato".