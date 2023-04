Star Wars, Damon Lindelof: "Mi è stato chiesto di andarmene, ma proverò a tornare"

Damon Lindelof, in un'intervista rilasciata a Esquire, è tornato a parlare del suo coinvolgimento nella saga di Star Wars, svelando che non è stata una sua decisione quella di abbandonare il progetto.

Il filmmaker ha lavorato allo sviluppo di un lungometraggio ambientata nell'universo creato da George Lucas insieme a Justin Britt-Gibson. I due hanno poi abbandonato il progetto nel mese di febbraio.

Un'uscita forzata

Parlando con il magazine, Damon Lindelof ha ora svelato: "Ero andato oltre le trattative per unirmi all'universo di Star Wars. Ci sono entrato e mi hanno chiesto di andarmene". Il filmmaker, in precedenza, aveva sottolineato che prossimamente ci sarà un nuovo film di Guerre Stellari, dichiarando: "Ma sfortunatamente non con me".

Lindelof, tuttavia, non sembra aver rinunciato in modo definitivo al suo progetto: "Mi metterò di nuovo in fila fuori dal club e proverò a rientare? Assolutamente". Il regista ha quindi citato la saga: "Se la prima volta non ci riesci, prova e riprova. O ancora e ancora prova, come direbbe Yoda".

Pochi giorni fa Damon Lindelof, parlando del suo progetto di Star Wars aveva raccontato: "Era una vera fatica d'amore, ma non è stato abbandonato. Semplicemente andrà avanti senza di me. Auguro a tutti il meglio, soprattutto a Sharmeen Obaid-Chinoy che considero un'incredibile regista. Non vedo l'ora di vedere quello che riuscirà a fare".

Le riprese del film con Daisy Ridley nel ruolo di Rey, di cui ancora non si conosce il titolo ufficiale, dovrebbero iniziare il prossimo anno per poi vedere un'uscita nelle sale, secondo le prime notizie, nel 2025.