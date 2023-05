Star Wars: Damon Lindelof allontanato da Lucasfilm perché voleva Helen Mirren nel ruolo di Rey anziana?

Secondo nuove voci, il film di Star Wars scritto da Damon Lindelof avrebbe raccontato la storia di un'anziana Rey interpretata da Helen Mirren e non più da Daisy Ridley. Questo il motivo per cui Lucasfilm avrebbe cancellato il progetto.

Questa ricostruzione dei fatti arriva dagli scooper Jeff Sneider e John Rocha. Secondo la loro versione, Helen Mirren sarebbe stata la prima scelta di Damon Lindelof per interpretare l'anziana incarnazione di Rey nel suo film su Star Wars cancellato, apparentemente ambientato 60 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

L'autore Damon Lindelof

"Quello che ho sentito era... doveva essere una Rey più anziana che addestrava due Jedi, giusto? Un uomo e una donna, che penso sarebbero stati entrambi di colore", ha detto Sneider. "Non sono andati da questa attrice, non c'era stata ancora nessuna offerta, ma lei era la persona scelta quando hanno messo insieme la lista del casting. Era il prototipo di attrice ideale per il personaggio di Rey. Fondamentalmente, pensavano a Helen Mirren per il ruolo di Rey più anziana".

Sempre secondo le stesse voci, Damon Lindelof avrebbe puntato a ingaggiare anche l'interprete di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II nbel ruolo di uno dei due Jedi che Rey addestra. Queste voci nascono dal fatto che Lindelof ha già collaborato in passato con l'attore nella serie HBO Watchmen), ma il rumor sarebbe poi stato smentito dallo stesso scooper.

Damon Lindelof ha commentato la sua uscita da Star Wars

La notizia che Lindelof e lo sceneggiatore Justin Britt-Gibson avevano interrotto la collaborazione con Lucasfilm in merito al loro film su Star Wars si è diffusa a marzo. Lucasfilm ha annunciato che Sharmeen Obaid-Chinoy sostituirà Lindelof come regista del progetto ancora privo di titolo, utilizzando una sceneggiatura di Steven Knight. Poco si sa del film di Obaid-Chinoy in questa fase, anche se Lucasfilm ha confermato che Daisy Ridley tornerà nei panni di Rey. Damon Lindelof ha commentato la sua uscita dal franchise di Star Wars , descrivendo il suo progetto non realizzato come "un lavoro della passione" e augurando buona fortuna al collega Obaid-Chinoy.