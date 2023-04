Star Wars: tutti i dettagli sul ritorno di Rey nel nuovo film della saga

Tra i più grandi e inaspettati annunci della Star Wars Celebration 2023 c'è stato senza ombra di dubbio quello del ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey, personaggio che ha diviso il fandom di Star Wars ed è stato grande protagonista della trilogia sequel, conclusasi con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il nuovo film con Rey sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e la sceneggiatura sarà curata da Steven Knight (Peaky Blinders).

A svelare nuovi dettagli sulla trama ci ha pensato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ai microfoni di IGN: "Sarà ambientato 15 anni dopo L'Ascesa di Skywalker, quindi dopo la guerra e dopo tutto quello che è successo con il Primo Ordine. I Jedi si trovano in uno stato di disordine e c'è molta discussione su ciò che stanno facendo. Rey avrà il compito di ricostruire l'Ordine dei Jedi, mantenendo fede alla promessa fatta a Luke".

Alla domanda se nel nuovo film tornerà anche Mark Hamill in veste di fantasma della Forza, Kathleen Kennedy ha risposto: "Non so se ci sarà spazio per molti flashback e fantasmi della Forza, ma di sicuro quello che Luke Skywalker le ha insegnato verrà portato avanti in questo nuovo film".

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker viene rivelato come Rey sia in realtà la nipote dell'imperatore Palpatine, scelta molto controversa che non è andata a genio ai fan di Star Wars, Daisy Ridley compresa. L'attrice aveva così dichiarato: "Questa svolta non l'ho decisa io. Io dico le parole, faccio le cose. Mi piace la versione in cui puoi essere chiunque tu voglia, ma mi piace anche la versione in cui puoi correggere i torti e non puoi fare a meno di ciò in cui sei nato".