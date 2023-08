Damon Lindelof: 'Picchettare è più divertente che scrivere un film di Star Wars'

Damon Lindelof ha dichiarato che è più divertente partecipare al picchetto degli sceneggiatori in sciopero che scrivere un film di Star Wars, soprattutto quando la sceneggiatura non vede mai la luce del giorno.

Come ha rivelato Hollywood Reporter, lo sciopero della Writers Guild of America contro gli studios e gli streamer di Hollywood ha raggiunto il cupo traguardo dei 100 giorni, riunendo scrittori e attori in unica lotta per migliorare le condizioni di lavoro. Lindelof, recentemente licenziato dalla produzione di un film di Star Wars che stava scrivendo per la Lucasfilm, è tra i sostenitori dello sciopero. Ecco le sue parole: "Justin Britt-Gibson e io abbiamo scritto un film di Star Wars insieme, ma picchettare Disney è molto più divertente che scrivere un film di Star Wars".

Star Wars, Damon Lindelof: "Mi è stato chiesto di andarmene, ma proverò a tornare"

Mentre il duplice sciopero di sceneggiatori e attori continua, paralizzando buona parte dell'industria e costringendo a far slittare la cerimonia degli Emmy, è in corso la discussione tra i professionisti del settore che cercano condizioni migliori e un trattamento equo.

Con i negoziati tra la WGA e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) ancora fermi, l'atmosfera ai picchetti è di determinazione e unità. Chris Kuna, autore di Star Trek: Lower Decks, ha dichiarato: "Stanno aspettando che mostriamo una frattura o che emerga qualche lotta intestina, ma sembra che ci sia sempre più determinazione".