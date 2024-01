Daisy Ridley nega che la fanbase di Star Wars sia sessista: 'La situazione è stata ingigantita dai media'

Daisy Ridley tornerà nell'universo di Star Wars con la parte di Rey e ha voluto difendere i fan dalle accuse di sessismo.

Da quando è stato compiuto l'annuncio del prossimo film della saga con al centro il personaggio introdotto nella trilogia sequel, online ci sono state anche proteste e commenti negativi, tuttavia la protagonista è convinta che la situazione sia stata esagerata dai mezzi di comunicazione.

La difesa dei fan

Rispondendo alle domande di NBC News, Daisy Ridley ha commentato il presunto sessismo dei fan dichiarando: "Penso che il mio punto di vista è che le cose siano state ingigantite rispetto a quanto siano in realtà e le interazioni che ho avuto con le persone sono state solo meravigliose e all'insegna del sostegno. Sono stata solo accolta positivamente. E penso realizzeremo un film grandioso".

Una situazione complicata

In passato Daisy ha affrontato le critiche di una parte dei fan della saga legate al personaggio e all'intera trilogia sequel iniziata con Il Risveglio della Forza, diretto da J.J. Abrams. Altri attori, come Hayden Christensen, Jake Lloyd, Ahmed Best e Kelly Marie Tran hanno dovuto sopportare attacchi personali molto forti. Gli attori hanno comunque, più di una volta, fatto una distinzione tra chi ha avuto comportamenti irrispettosi e la maggior parte dei fan che hanno incontrato agli eventi e alle convention, che li hanno accolti in modo generalmente più positivo. Daisy sembra sia giunta alla stessa conclusione: che le frasi sessiste e denigratorie provengano semplicemente da una parte limitata ed estremista della fanbase.