Star Wars, svelato il salario ottenuto da Daisy Ridley per il film su Rey?

Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey in uno dei prossimi film della saga di Star Wars e online sembra sia stato svelato il salario ottenuto dall'attrice.

Il reporter Jeff Sneider ha infatti condiviso qualche nuovo dettaglio del progetto, attualmente non confermato dai portavoce della Lucasfilm.

Un compenso milionario

Per recitare nel film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, Daisy Ridley sembra guadagnerà circa 12,5 milioni di dollari. La cifra sembra sarà superiore a quella abitualmente ricevuta dall'attrice e l'aumento sembra sia stato necessario per assicurarsi il suo ritorno sul set della saga stellare.

La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

Le dichiarazioni della protagonista

Daisy Ridley ha recentemente confessato di non sapere ancora se il nuovo film in arrivo sarà l'inizio di una nuova trilogia, ma ha anticipato: "Conosco la trama. Questo non vuol dire che sappia tutto, ma immagino che potrebbe esserci un seguito. Non so ancora, dopo gli scioperi e i ritardi, quanto velocemente ricomincerà. Ma da quanto mi è stato anticipato finora, credo che il pubblico si entusiasmerà."