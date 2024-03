Star Wars: Daisy Ridley aggiorna i fan sul prossimo film su Rey

L'attrice di Star Wars, Daisy Ridley, tornerà a vestire i panni di Rey in un nuovo film della Lucasfilm in uscita nel 2026. Sebbene si siano succedute varie voci sul titolo e sui dettagli della trama del nuovo capitolo della saga, finora non è stato ancora confermato nulla a riguardo.

Durante un'intervista con Collider per il suo film Magpie, la redazione ha chiesto alla Ridley di parlare del progetto, comprese alcune delle voci che sono emerse. Quando le è stato chiesto se fosse vero che il film si chiama "New Jedi Order", la Ridley ha risposto che non sapeva ancora niente sul titolo e che non aveva ancora letto la sceneggiatura completa, ma che avrebbe dovuto "leggerla a breve".

"Penso che le riprese potrebbero iniziare quest'anno", ha detto Ridley. "Potrebbe essere, ma non ne sono sicura. Penso che, ad essere onesti, lo sciopero degli sceneggiatori abbia ovviamente ritardato un bel po' di cose. Ma l'intenzione è di iniziare entro la fine dell'anno. Se tutto va bene, andrà così. Altrimenti, all'inizio del prossimo, immagino". Precedentemente l'attrice aveva anticipato che il nuovo film su Rey avrebbe preso una "direzione diversa".

Star Wars, svelato il salario ottenuto da Daisy Ridley per il film su Rey?

Il nuovo film su Rey

La regista Sharmeen Obaid-Chinoy, vincitrice del premio Oscar per il suo documentario A Girl in the River: The Price of Forgiveness, diventerà la prima donna a dirigere un film di Star Wars quando uscirà il lungometraggio di Rey. In una precedente intervista, l'attrice ha dichiarato di essere felice di poter finalmente raggiungere questo obiettivo per il franchise e ha detto che il film sarà "qualcosa di molto speciale".

"Sono entusiasta di fare questo lavoro, ma non perché Sharmeen è una donna", ha detto Ridley a Variety. "I suoi documentari sono fantastici. La sua idea per la storia è fighissima. Non ci sono spoiler, ma mi ha fatto un riassunto dell'intera storia. Se non fosse stata incredibile, avrei detto: 'Ok, chiamami tra cinque anni'. Ma ne vale la pena".