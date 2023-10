Star Wars concluderà finalmente l'arco narrativo del Prescelto di George Lucas

Ahsoka è stata l'unica serie di Star Wars Disney+ a immergersi davvero nella storia dei Jedi e della Forza, e sta aiutando il franchise a completare un arco del Prescelto Anakin Skywalker cominciato da George Lucas.

Sebbene Anakin sia morto ne Il ritorno dello Jedi, il suo Fantasma di Forza è apparso nell'episodio 5 di Ahsoka nel Mondo tra i Mondi e nel finale della stagione, dove ha vegliato su Ahsoka Tano e Sabine Wren su Peridea. Nonostante la morte di Anakin, la sua storia potrebbe non essere finita e il suo ruolo di Prescelto potrebbe non essersi ancora compiuta del tutto.

Con entità come il Mondo tra i Mondi e gli dei di Mortis reintrodotti nei momenti finali di Ahsoka, ci sono molte direzioni diverse che i futuri progetti di Star Wars potrebbero prendere.

Anakin Skywalker tornerà?

Gli dei Mortis sono stati inizialmente introdotti in un arco della stagione 3 di Star Wars: le guerre dei Cloni, in cui Anakin, Ahsoka e Obi-Wan Kenobi andavano nel regno Mortis dove il Padre - che rappresenta l'equilibrio nella Forza - voleva che Anakin assumesse il suo compito di mantenere l'equilibrio. Non è noto quale ruolo avranno gli dei Mortis in futuro, ma potrebbe ufficialmente concludere la storia di Anakin Skywalker.

Ahsoka: i nuovi poteri di Anakin Skywalker spiegati dalla teoria di un fan

Ricordiamo che Dave Filoni sta preparando un nuovo film di Star Wars che riunirà tutti i personaggi delle serie Disney+ ambientate dopo Il Ritorno dello Jedi. Sarà in questo film che l'arco del Prescelto di Anakin Skywalker arriverà a conclusione?