Star Wars: siamo davvero sicuri che il film di Dave Filoni si intitolerà come vociferato? Gli ultimi rumor

Cresce la curiosità sul progetto cinematografico di Star Wars affidato a Dave Filoni, di cui si era parlato di recente in quanto si pensava fosse stato condiviso il titolo ufficiale del film, ma che ora pare non verrà chiamato in quel modo... Diamo un'occhiata alle ultime indiscrezioni.

L'annuncio di tre nuovi film di Star Wars dato durante la Celebration di Londra ha mandato in visibilio i fan, specialmente considerati i registi coinvolti (James Mangold, Jon Favreau e Dave Filoni). Al momento, i dettagli su questi progetti sono ancora pochissimi, ma uno in particolare sta facendo parecchio parlare di sé.

Che cosa c'è in un nome? E in un titolo?

Appena qualche giorno fa vi riportavamo come, secondo lo scooper My Time To Shine Hello, il titolo del film Dave Filoni sarebbe stato Heir to the Empire, lo stesso del primo romanzo della trilogia firmata da Timothy Zahn e dedicata al personaggio di Thrawn (figura centrale nella pellicola di Filoni).

E, dato che anche nel trailer di Ahsoka sentivamo pronunciare tali parole in riferimento a Thrwan, come ricorda CBM, tutto sembrava filare...

Tuttavia, stando a quanto invece segnalato da un altro noto scooper, Jeff Sneider, Heir to the Empire non sarà il titolo del film.

Star Wars, tutte le novità sul nuovo corso cinematografico dalla Celebration di Londra

Non sappiamo quali siano le fonti dell'uno e dell'altro o quali possano essere più affidabili in questa situazione, ma è probabilmente ancora presto per scoprirlo. Potrebbe anche essere che Heir to the Empire sia il titolo di lavorazione della pellicola, e quindi una denominazione temporanea, come suggerisce anche CBM.

Sicuramente, fino a quando non sarà rivelato direttamente da Lucasfilm, non potremo avere certezze.

E voi, che ne pensate?