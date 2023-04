Star Wars Celebration 2023: ecco come guardarla da casa

Se non sarete tra i presenti alla Star Wars Celebration a Londra, non preoccupatevi. Ecco come vedere i vari panel comodamente da casa.

Avrà inizio domani e si terrà fino a lunedì 10 aprile la Star Wars Celebration 2023 a Londra, mega convention imperdibile per i fan della saga creata da George Lucas. Dopo l'edizione dello scorso anno in California, Lucasfilm ha deciso di tornare in Inghilterra dopo ben 7 anni (l'ultima volta a Londra risale al 2016).

Si erano diffuse alcune voci secondo cui non sarebbe stato possibile seguire gli annunci in diretta comodamente da casa, ma a quanto pare non sarà così. Come riportato sul sito ufficiale StarWars.com, infatti, ci sarà un live streaming di panel selezionati con ospiti celebrità del franchise e molto altro. Saranno visibili sul canale YouTube, mentre sulla home page del sito verranno pubblicate notizie in esclusiva riguardanti gli annunci in programma alla convention.

Si parte il 7 aprile dalle 11 alle 12:30 con il Lucasfilm's Studio Showcase: un panel in cui alcuni dei più talentuosi registi di Lucasfilm discuteranno, assieme a ospiti speciali, dell'attuale e futuro status dell'universo di Star Wars, incluso The Mandalorian, Andor e molto altro.

Si vocifera che Lucasfilm stia pianificando una nuova serie di cortometraggi Disney+ con Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia da annunciare proprio in occasione della Star Wars Celebration 2023.

Da quando la manifestazione è stata ideata nel 1999, si è svolta fuori dagli Stati Uniti solo 4 volte: due volte a Londra, una volta in Giappone e una in Germania.