Star Wars: Lucafilm sta pianificando il ritorno di Luke Skywalker, Han Solo e Leia [RUMOR]

Nelle ultime ore sta circolando un rumor molto accattivante. Sembra, infatti, che durante la Star Wars Celebration ad aprile, Lucasfilm annuncerà una nuova serie di cortometraggi Disney+ con Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia.

Se questo rumor si rivelasse vero, ci chiediamo come questo potrebbe avvenire. Lucasfilm ha utilizzato la tecnologia anti-invecchiamento per far apparire i personaggi come apparivano nella trilogia originale per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story.

Carrie Fisher in versione digitale in Rogue One

In quel film il defunto Peter Cushing è stato resuscitato come Grand Moff Wilhuff Tarkin e la Principessa Leia di Carrie Fisher è stata riportata all'aspetto che aveva in Una nuova speranza. Lucasfilm ha anche cercato di raccontare la giovinezza di Han Solo tramite Alden Ehrenreich in Solo: A Star Wars Story ma il successo non è stato quello sperato, anzi.

Solo: A Star Wars Story, una foto di Alden Ehrenreich

Questa voce solleva ovviamente molte domande, come per esempio se Harrison Ford e Mark Hamill torneranno per riprendere i rispettivi ruoli e come verrà gestito il ritorno di Leia dopo la morte di Carrie Fisher.

La tecnologia anti-invecchiamento non ha entusiasmato i fan e sembra poter funzionare per un minutaggio breve. Un'altra opzione sarebbe quella di usare altri attori per interpretare le versioni giovani dei personaggi e questo implicherebbe un ritorno di Ehrenreich nei panni di Solo. Ma Lucasfilm potrebbe anche realizzare una versione animata dei personaggi, semplificandosi il lavoro.

La fonte di questo rumor è Shaun O'Rourke, un professionista di Hollywood con oltre 20 anni di esperienza che ha lavorato con aziende rinomate come HBO, CBS, Warner Bros., Disney, Lionsgate, Blumhouse, Amazon Studios, Hulu e Netflix, motivo per cui i media online stanno prendendo in considerazione le sue affermazioni.

Se queste indiscrezioni si dimostreranno vere, siamo curiosi di sapere come questi cortometraggi verranno realizzati e se potranno colmare alcune lacune nella storia della galassia lontana lontana, in particolare riguardo al periodo inesplorato tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza.

La Star Wars Celebration 2023 si terrà dal 7 al 10 aprile a Londra presso l'ExCeL Exhibition Centre. Da quando la manifestazione è stata ideata nel 1999, si è svolta fuori dagli Stati Uniti solo 4 volte: due volte a Londra, una volta in Giappone e una in Germania.