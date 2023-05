Star Wars Jedi: Survivor, cosa guardare prima di giocare

Star Wars Jedi: Survivor è finalmente arrivato nei negozi, e non senza qualche controversia visto che la versione PC del titolo Respawn sta dando parecchi grattacapi a diverse configurazioni. Lo sviluppatore californiano sta già risolvendo i problemi più fastidiosi a suon di aggiornamenti sia su PC che su console, ma dietro questi disguidi tecnici c'è davvero un gran gioco d'azione e avventura che gli amanti di Star Wars dovrebbero assolutamente provare, specialmente se hanno apprezzato il titolo precedente, Fallen Order, poiché Survivor gli è superiore praticamente in tutto: calcando la mano sull'esplorazione e sul combattimento con l'introduzione di nuove dinamiche di movimento e di tre stili d'attacco in più, Respawn ha rinnovato la formula e smussato le spigolosità del primo titolo.

Come Fallen Order, però, anche Survivor è ben radicato nella mitologia di Star Wars. Ambientato cinque anni dopo, continua a seguire le peripezie di Cal Kestis, un Jedi scampato alla strage dell'Ordine 66 che combatte l'Impero con tutte le sue forze nel momento in cui era più forte e inarrestabile. Cal Kestis è un personaggio inedito che Respawn e Lucasfilm hanno inventato appositamente per i videogiochi, ma le sue avventure presuppongono che il giocatore conosca o ricordi un minimo della storia di Star Wars. Ecco quindi qualche consiglio sui film e le serie TV da guardare o riguardare prima di avviare una partita a Survivor.

1. Fallen Order

La prima cosa che dovreste fare, nel caso in cui sia passato molto tempo dall'ultima volta che avete giocato a Fallen Order, o se non l'avete proprio mai giocato, è selezionare la voce Storia di Jedi: Fallen Order nella schermata principale. In questo modo vedrete un filmato che riassume brevemente la storia del titolo precedente, che però vi consigliamo comunque di recuperare per conoscerla meglio in tutte le sue sfumature. I titoli Respawn, infatti, lavorano molto sulla caratterizzazione dei protagonisti e sui loro rapporti, attraverso dialoghi e filmati davvero cinematografici che usano in motion capture attori veri e propri: il protagonista, per esempio, è il bravo Cameron Monaghan, che ha interpretato Ian Gallagher in Shameless e i gemelli Valeska in Gotham.

Star Wars Day: su Amazon tantissime offerte di ogni tipo per la gioia dei fan

2. Ordine 66

La storia di Star Wars: Jedi comincia con l'Ordine 66 e ruota tutta intorno a questa strage, conosciuta anche come Epurazione, che possiamo vedere in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e nel penultimo episodio della serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni, "Sconvolgimento". Il Protocollo 66 ha però origini ancora più remote, e risale a Star Wars - Episodio II: L'attacco dei cloni 3D. Gli scienziati di Kamino avevano impiantato nei cloni di Jango Fett un chip cerebrale che doveva servire per combattere i Jedi nel malaugurato caso in cui si fossero ribellati alla Repubblica. In realtà, era tutto un piano ordito dal Signore dei Sith, Darth Sidious, cioè il cancelliere Sheev Palpatine, per rovesciare l'Ordine dei Jedi. Palpatine diede l'ordine nel 32 BBY, dopo essere stato scoperto da Anakin Skywalker e aver assassinato, insieme a lui, la delegazione Jedi di Mace Windu: i soldati della Repubblica impegnati contro i Separatisti nelle Guerre dei Cloni, che stavano mettendo a ferro e fuoco la galassia, tradirono i loro comandanti Jedi, sterminandone centinaia in poche ore.

Uno di questi Jedi era il Maestro Jaro Tapal, ucciso sull'incrociatore Albedo Brave d'istanza nel sistema di Bracca. Prima di morire, il Maestro Tapal riuscì a mettere in salvo il suo apprendista, Cal Kestis, che si nascose sul pianeta Bracca per anni, fingendosi un comune rottamatore. Non tutti i Jedi, infatti, morirono nell'Epurazione. Alcuni, come il Maestro Yoda, Ahsoka Tano o Kanan Jarrus si nascosero dall'Impero, mentre altri, come Reva Savander o Trilla Suduri si unirono agli Inquisitori di Darth Vader. Star Wars: Jedi Survivor si svolge pressappoco contemporaneamente ai fatti raccontati nella serie TV Obi-Wan Kenobi, ma le strade dei due Jedi purtroppo non si incrociano né nel gioco né in TV.

3. Gli Inquisitori

Spina nel fianco di Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order, gli Inquisitori sono i seguaci di Darth Vader, utilizzatori della Forza che si sono votati al Lato Oscuro e che sono entrati nel cosiddetto Programma Inquisitorius per dare la caccia ai Jedi superstiti. Gli Inquisitori si riconoscono dalle uniformi nere come quella di Vader e dalle peculiari spade laser rosse a singola e doppia lama. In Fallen Order, Cal è costretto a fuggire dopo aver svelato agli Inquisitori la propria natura Jedi, e poi li combatte ripetutamente nel corso dell'avventura, sconfiggendo la Nona Sorella e la Seconda Sorella: quest'ultima si scoprirà essere Trilla Suduri, ex apprendista della donna che salva Cal all'inizio del gioco, Cere Jundo, portandolo a bordo dell'astronave Stinger Mantis.

Per saperne di più sugli Inquisitori potreste guardare principalmente due contenuti. Il primo è Star Wars Rebels, serie TV in cui compaiono per la prima volta come antagonisti principali in svariati episodi, per esempio nella premiere, "Scintilla di ribellione", e nel finale della prima stagione, "Fuoco nella galassia". Alcuni di questi inquietanti personaggi ricorrono poi anche nella serie TV Obi-Wan Kenobi, in particolare il Grande Inquisitore, che nell'arco della sua carriera televisiva vediamo morire almeno due volte. A sgominare quasi interamente gli Inquisitori saranno le forze congiunte dei protagonisti di Star Wars Rebels nel finale della seconda stagione, "Il crepuscolo dell'apprendista". Inoltre, nell'ultimo episodio della miniserie Star Wars: Tales of the Jedi compare il Sesto Fratello, che Ahsoka sconfigge in un breve duello.

Star Wars: La Culla dell'Ordine Jedi, aspettative sulla nuova era di Guerre Stellari

4. Saw Gerrera

All'inizio di Star Wars Jedi: Survivor, Cal Kestis lavora per conto di Saw Gerrera. Questo personaggio è comparso per la prima volta in computer grafica nel secondo episodio della quinta stagione di The Clone Wars, "Guerra su due fronti", e poi in carne e ossa in Rogue One: A Star Wars Story, interpretato da Forest Whitaker. Dopodiché, Saw è entrato di prepotenza nell'immaginario della Lucasfilm, comparendo a più riprese negli show televisivi: lo abbiamo visto più volte in The Clone Wars, ma anche nella più recente Star Wars: The Bad Batch e brevemente nella prima stagione di Andor.

Nonostante sia poco conosciuto, Saw Gerrera ha un'importanza fondamentale, poiché conduce il primo prototipo della Ribellione, composto da guerriglieri e terroristi che combattono l'Impero anche a costo di vite innocenti: questo fa di lui un personaggio controverso con cui gli eroi confrontano spesso le proprie bussole morali. Cal Kestis, per esempio, lo incontra su Kashyyyk in Fallen Order mentre cerca un Wookiee di nome Tarfful - l'amico di Yoda ne La vendetta dei Sith - e lì Saw sostanzialmente lo recluta dopo avergli visto abbattere da solo un AT-ST imperiale. All'epoca, Cal rifiutò la proposta per continuare la sua ricerca di un importante manufatto Jedi insieme all'equipaggio della Stinger Mantis, ma in Survivor scopriamo che ora il Jedi lotta insieme ai suoi ribelli. Purtroppo Saw non compare in Survivor, ma è spesso menzionato.

5. Le Sorelle della Notte

Nel corso di Fallen Order, Cal Kestis incontra su Dathomir una "strega" di nome Merrin. Merrin appartiene alle Sorelle della Notte, un culto di donne sensibili alla Forza che hanno soggiogato i maschi della loro specie, tra i quali spicca Savage Opress, in realtà il fratello dell'apprendista Sith conosciuto come Darth Maul. La storia delle Sorelle della Notte è delineata in un trittico della terza stagione di The Clone Wars, per la precisione negli episodi 12, 13 e 14: in questa trilogia, l'apprendista del Conte Dooku, Asajj Ventress, scopre di essere stata presa di mira dal suo Maestro e torna sul suo pianeta d'origine per chiedere aiuto alla Sorellanza.

Compreso il pericolo che le Streghe di Dathomir potrebbero rappresentare per il suo Impero, Sidious ordinerà al Generale Grievous di sterminarle nell'episodio 19 della quarta stagione di The Clone Wars, "Massacro". Tra le pochissime superstiti ci sarà, appunto, anche Merrin, che nei giochi di Respawn sfoggia i poteri appartenuti alle sue sorelle, in particolare la capacità di rianimare i deceduti.

6. L'Alta Repubblica

Star Wars Jedi: Survivor ricorre a un nuovo progetto che Lucasfilm, Marvel e Disney conducono insieme da alcuni anni, chiamato Alta Repubblica. Sono romanzi e fumetti che raccontano le avventure dei Jedi centinaia di anni prima della Saga degli Skywalker, in cui la galassia era molto diversa e ancora parzialmente sconosciuta. Nel nuovo gioco di Respawn, Cal s'imbatte in Dagan Gera, un Jedi dell'Alta Repubblica rimasto prigioniero per secoli ma, dopo averlo liberato, scopre che Gera non ha nessuna intenzione di aiutarlo, e che anzi ha ceduto al Lato Oscuro. Da quel momento in poi, il gioco fa diversi riferimenti alle storie dell'Alta Repubblica: nessuno che sia così importante da rendere la trama incomprensibile a chi non li coglie, anche perché un ricco database provvede a registrare e spiegare le informazioni nelle schermate di gioco. Tuttavia, per capire chi sono i Nihil e cos'è stato il Grande Disastro dovreste leggere i romanzi e i fumetti editi in Italia da Panini.

Star Wars: l'ingombrante peso della trilogia sequel

Perciò non c'è niente che, per il momento, possiamo consigliarvi di guardare in TV per colmare questa lacuna. Tuttavia, sappiamo che la nuova serie televisiva in arrivo su Disney+ intitolata The Acolyte si svolgerà verso la fine dell'Alta Repubblica e racconterà, come una specie di thriller, il ritorno dei Sith che i Jedi credevano estinti per sempre. Insomma, dopo aver giocato Survivor potreste voler restare sintonizzati su queste pagine per saperne di più anche su questa nuova serie TV!