Ahsoka 2, Hayden Christensen pronto a tornare nei panni di Anakin Skywalker?

Sempre più chiari i segnali che porterebbero a un ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker anche nella prossima stagione della serie Disney Plus.

A inizio anno è stato annunciato che l'arco narrativo di Ahsoka, serie tv con Rosario Dawson, continuerà con una stagione 2 nuovamente supervisionata da Dave Filoni. Al momento non ci sono ancora informazioni dettagliate su quello che i fan potrebbero aspettarsi, ma un ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker è altamente probabile.

L'indiscrezione è arrivata dallo scooper Daniel Richtman, rivelatosi più volte fonte attendibile in passato. Quello di Anakin in versione Fantasma di Forza è stato un cameo che ha mandato in visibilio i fan durante la prima stagione di Ahsoka ed era anche quello più atteso visti i trascorsi narrativi nella serie animata The Clone Wars.

Ahsoka: Hayden Christensen, una vita da Anakin Skywalker

Lo stesso Hayden si è dimostrato entusiasta di tornare a bordo dell'universo di Star Wars, come sottolineato da Dave Filoni: "Hayden era fortemente interessato alla rappresentazione dell'Anakin eroico che avevamo mostrato in Clone Wars e che non abbiamo potuto approfondire nella trilogia prequel perchè dovevamo raccontare il suo passaggio al lato oscuro" ha aggiunto Filoni. "E ha compreso di come Ahsoka non fosse la storia di Anakin ma fosse importante la sua presenza dato quanto successa con la sua ex padawan".

Anakin Skywalker, Charlie Hunnam era in lizza per il ruolo

Parlando ai microfoni di Entertainment Tonight, Charlie Hunnam ha raccontato della sua esperienza con le audizioni per Star Wars spiegando: "Me ne ero dimenticato, ma sì, ho partecipato al casting. Sono arrivato al punto in cui ho incontrato George Lucas. E non penso incontrasse molti attori, credo probabilmente, forse due o tre che stavano considerando. Non mi ricordo molto".

La prima stagione di Ahsoka è disponibile in streaming su Disney+.