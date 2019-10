Star Wars: gli autori de Il trono di spade abbandonano la nuova trilogia

A sorpresa, gli autori de Il trono di spade avrebbero abbandonato la nuova trilogia di Star Wars in preparazione, interrompendo la collaborazione con Disney e Lucasfilm. David Benioff e D.B. Weiss hanno rinunciato improvvisamente al progetto che stavano curando, apparentemente per via dell'impegno eccessivo.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in una scena del trailer mostrato al D23

"Amiamo Star Wars. Quando George Lucas l'ha creato, ha creato anche noi" dichiarano Benioff e Weiss in un comunicato. "Parlare di Star Wars con lui e con l'attuale team è stata un'esperienza unica, e saremo sempre debitori nei confronti della saga che ha cambiato tutto. Ma in un giorno c'è un numero di ore finito, e sentivamo che non saremmo stati in grado di rendere giustizia a Star Wars e ai nostri progetti Netflix. Così con rimpianto siamo costretti a rinunciare."

Gli autori de Il trono di spade erano stati ingaggiati da Disney per scrivere e produrre un nuovo film su Star Wars, la cui uscita è prevista per il 16 dicembre 2022, che dovrebbe seguire Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, dando vita a una nuova trilogia. Il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson starebbe sviluppando un'ulteriore trilogia, indipendente da quella di Benioff e Weiss.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, primo sguardo a Palpatine nella foto leaked?

La Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dichiarato: "David Benioff d Dan Weiss sono due narratori incredibili- Speriamo di poterli includere nel nostro viaggio quando saranno in grado di ritagliare del tempo dalla loro fitta agenda per concentrarsi su Star Wars."

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in arrivo al cinema il 18 dicembre, concluderà l'attuale trilogia di Star Wars per poi lasciare campo libero a un futuro che per ora si prospetta incerto. La Kennedy, però, rassicura i fan spiegando che "ci stiamo occupando della nuova saga. Non stiamo pensando solo alla prossima trilogia, stiamo preparando i prossimi dieci anni e oltre."