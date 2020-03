Star Wars: Andrew Jack, interprete del Maggiore Ematt, è morto a causa del Coronavirus

Andrew Jack, attore apparso più volte nella saga di Star Wars, è morto all'età di 76 anni a causa delle complicazioni legate al Coronavirus.

Il sito TMZ ha pubblicato la triste notizia sottolineando che il decesso è avvenuto nella città di Londra. Andrew Jack aveva recitato in Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi con il ruolo del Maggiore Ematt, oltre a collaborare alla produzione della saga con il ruolo di dialect coach.

L'attore aveva lavorato con molti degli interpreti dalla saga per far "sparire" eventuali accenti e si era occupato del cast della nuova trilogia e degli spinoff Rogue One: A Star Wars Story e Solo: A Star Wars Story.

La moglie di Jack, purtroppo, era in quarantena in Australia e non ha potuto trascorrere gli ultimi giorni di vita del marito accanto a lui. La donna, inoltre, non potrà viaggiare in tempo per partecipare a un'eventuale cerimonia funebre o porgere l'ultimo saluto al marito.