Star Wars Andor, la seconda stagione è sbalorditiva: punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes

Esattamente come accaduto per la prima stagione, la critica sta adorando anche la seconda che racconta le vicende del ribelle di Rogue One

Le recensioni della seconda stagione di Andor sono approdate finalmente online e a una prima lettura sembrano altrettanto positive di quelle della prima stagione.

Le note negative sono sempre le solite, soprattutto per quanto riguarda il ritmo e il fatto che sappiamo già come finirà la storia di Cassian Andor, ma niente che possa essere considerato davvero preoccupante. Anzi, il consenso generale è che la Lucasfilm abbia realizzato un altro capolavoro.

Come si vedrà qui di seguito, la maggior parte dei critici concorda sul fatto che la serie è il miglior contenuto di Star Wars prodotto dallo studio durante l'era di proprietà della Disney. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Andor 2. I nuovi episodi debutteranno su Disney+ il 23 aprile.

Andor, la critica è sicura: "Cambierà il modo in cui vedete Rogue One"

Andor 2

Sul noto aggregatore di recensioni, nel momento in cui scriviamo, la seconda stagione della serie Star Wars ha un rating del 98% basato su 42 recensioni e ha già ottenuto lo status di "Certified Fresh". La prima stagione aveva ottenuto il 96%, il che significa che rimane la serie televisiva di Star Wars più amata dalla critica.

Andor 2

"Nella sua seconda stagione, Andor ci mostra cosa può fare una buona storia: la sua capacità di smorzare l'empatia o di amplificarla, di placare le persone o di risvegliarle", si legge nel pezzo dell'Hollywood Reporter. "La serie lascia a noi, come è giusto che sia, la scelta di cosa fare di questa conoscenza".

Secondo Variety, "Andor è riccamente soddisfacente come opera completa, anche se lascia Star Wars nel suo complesso a un bivio dopo l'imminente partenza del capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy. Ma Gilroy e i suoi collaboratori lasciano dietro di sé una mappa di come il franchise potrebbe andare avanti". The Wrap, invece, lo definisce un "capolavoro televisivo".

Il verdetto da cinque stelle di Empire afferma: "Realizzata in modo splendido, strutturata in modo intelligente e genuinamente commovente, la seconda stagione di Andor consolida lo spin-off di Tony Gilroy come uno dei più grandi. Questo è Star Wars - e la narrazione sul piccolo schermo in generale - al suo meglio".

Total Film gli assegna 4 stelle e scrive: "La seconda stagione di Andor è altrettanto eccellente del suo predecessore, e a volte lo supera. La struttura unica costruisce uno slancio in avanti verso un disastro cruciale nella storia di Star Wars, mentre l'ombra della Morte Nera incombe in una storia toccante ed emozionante che cambierà il modo in cui guarderete Rogue One".