Andor 2 farà ritorno a una celebre location di Star Wars

La stagione di debutto di Andor ha riportato la guerra in Star Wars, documentando la storia delle origini del ribelle senza causa Cassian Andor (Diego Luna) e il suo percorso per diventare il leader della Ribellione che abbiamo conosciuto per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story del 2016.

La serie Disney+ ha fatto subito parlare di sé per il suo approccio più adulto al franchise, dando priorità a una sceneggiatura rigorosa e a una narrazione forte rispetto al fan-service o ai camei che ampliano il franchise.

Fortunatamente, la seconda stagione riporterà lo showrunner Tony Gilroy e i suoi sceneggiatori per la prossima tappa del viaggio di Andor... ma stavolta ci saranno dei riferimenti un po' più espliciti alla saga principale, con il ritorno a una celebre location.

È già stato rivelato che nei prossimi episodi di Andor rivedremo personaggi di Rogue One come il droide K-2SO (doppiato da Alan Tudyk) e il malvagio Direttore Orson Krennic (Ben Mendelsohn), ma i fan più accaniti possono aspettarsi collegamenti ancora più classici a Star Wars.

Andor 2: nuove foto dal set rivelano il ritorno di un personaggio di Rogue One

La serie farà ritorno in una delle location più famose del franchise, come rivela un nuovo numero di Empire Magazine. Questa stagione avrà un compito molto arduo da svolgere: prendere questa trama prequel e colmare il divario fino ai momenti iniziali di Rogue One. Con questo in mente, forse era inevitabile che la serie ci riportasse proprio dove tutto è iniziato: la famosa base ribelle di Yavin IV. Gilroy non solo ha confermato questa notizia parlando con Empire, ma ha anche anticipato una nuova versione della leggendaria location.

"Voglio dire, dobbiamo finire a Yavin, giusto? Quindi, racconteremo la storia di Yavin. Nessuno ha mai affrontato Yavin nel modo in cui lo faremo noi". Per saperne di più, non ci resta che attendere il 22 aprile 2025, quando la seconda stagione di Andor debutterà su Disney+.