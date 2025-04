Andor 2, Diego Luna dice addio al personaggio: "È triste e penoso, ma so quanto sono fortunato"

Sul tappeto rosso dell'El Capitan Theatre di Hollywood, Diego Luna ha salutato per sempre Cassian Andor. Alla première della seconda - e conclusiva - stagione della serie Andor targata Lucasfilm/Disney+, l'attore messicano ha messo un punto al viaggio iniziato nel 2016 con Rogue One: A Star Wars Story. "Ho detto addio a questo personaggio quando abbiamo terminato le riprese", ha raccontato a Deadline, descrivendo l'ultima giornata sul set come un rito collettivo fatto di abbracci, lacrime, discorsi sentiti del creatore Tony Gilroy e brindisi commossi con cast e troupe. "Mi mancherà questa famiglia".

Andor 2: un addio scritto nelle stelle

Girata a Londra, la seconda stagione segue i passi finali di Cassian verso il suo destino: diventare uno degli artefici della Ribellione. Se il primo capitolo si chiudeva con il suo ingresso nel network guidato da Luthen Rael (interpretato da Stellan Skarsgård), gli episodi finali lo accompagneranno fino agli istanti precedenti alla sua tragica fine in Rogue One. Luna lo sa bene: dire addio a un ruolo così totalizzante significa lasciare un pezzo di sé. "È dura. Ho vissuto un percorso intenso, bello e anche difficile con queste persone. Mi ha trasformato".

Diego Luna in Andor

Dietro le parole di Luna non c'è solo la malinconia dell'ultimo ciak, ma anche la consapevolezza di aver preso parte a qualcosa di unico. "Mi tengo stretto lo show che abbiamo realizzato e che resterà per sempre, ma è la quotidianità che devo salutare". Una confessione schietta, che svela il peso - e il privilegio - di un viaggio decennale. "È triste, è doloroso, ma so anche quanto sono fortunato. Molti attori fanno questo mestiere senza vivere un'esperienza simile. Non sapevo che sarebbe capitato a me. Sono fiero e onorato di aver fatto parte di questa famiglia".

Un sentimento già anticipato lo scorso gennaio ai Golden Globe, quando Luna aveva detto semplicemente: "Sono triste... perché è l'ultima stagione! È la fine". Un finale che, come il personaggio di Cassian, lascia il segno senza fare rumore, ma scavando in profondità.