Star Wars Ahsoka: Hayden Christensen avrà un ruolo molto più importante nella seconda stagione

Hayden Christensen ha fatto il suo tanto atteso ritorno nella saga di Star Wars nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader in Obi-Wan Kenobi e successivamente è apparso ancora nei panni del Jedi caduto nella prima stagione di Ahsoka.

L'attore, che è diventato una figura amata dai fan di Star Wars, è apparso nella serie sia come Fantasma della Forza che come ologramma. Il finale si è concluso preparando il terreno affinché Anakin possa avere un ruolo molto più importante su Peridia quando gli eventi della storia riprenderanno con l'arrivo della seconda stagione.

Attualmente sono in corso le riprese della seconda stagione di Ahsoka e sembra che i fan si siano convinti che Christensen avrà un ruolo molto più ampio nei panni di Anakin Skywalker dopo che lo stesso attore ha dovuto cancellare la propria partecipazione a un paio di convention dei fan già programmate.

Hayden Christense rimarrà sul set di Ahsoka più a lungo del previsto

Ahsoka: un duello nel quinto episodio della serie

Tutto è iniziato quando lo Spacecon di San Antonio ha avvisato sui social media: "Abbiamo cercato di far tornare Hayden Christensen per un'apparizione insieme all'Imperatore Ian McDiarmid... ma Hayden sta ancora girando la prossima stagione di Ahsoka e non può liberarsi". Successivamente, il Comic Con di Manchester ha dichiarato che l'attore ha dovuto cancellare la sua apparizione prevista per luglio sempre a causa delle riprese della serie.

Come suggerito dal finale della prima stagione di Ahsoka, probabilmente Anakin guiderà Ahsoka Tano e Sabine Wren nel loro viaggio attraverso Peridea come Fantasma della Forza (i fan di The Clone Wars tra voi sapranno che è anche strettamente legato agli dei di Mortis). Potremmo anche vedere altri video di addestramento che ha realizzato per "Snips" durante le Guerre dei Cloni.

"So che anche il mio amico Ewan sarebbe disposto a farlo", ha detto Christensen all'inizio di quest'anno riguardo alla possibilità di un ritorno dell'attore nei panni di Obi-Wan Kenobi. "È un look fantastico. È un periodo fantastico di Star Wars e penso che ci siano grandi storie da raccontare. Quindi chi lo sa, forse un giorno".