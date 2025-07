Ahsoka 2 svela il nuovo look di Ezra Bridger al San Diego Comic-Con 2025

Allo stand Lucasfilm del Comic-Con è stato rivelato il nuovo look di Ezra Bridger, interpretato da Eman Esfandi, pronto a combattere il ritorno di Thrawn nella seconda stagione di Ahsoka.

Il Comic-Con di San Diego di quest'anno ha visto brillare ancora una volta l'universo di Star Wars, grazie al ritorno di Ezra Bridger, interpretato da Eman Esfandi nella seconda stagione di Ahsoka. Pur senza panel dedicati alle nuove serie o ai film del franchise, i fan hanno potuto godersi un primo sguardo ufficiale al look aggiornato dello Jedi, esposto direttamente nello spazio riservato a Lucasfilm.

Il nuovo look di Ezra anticipa un ruolo centrale nella seconda stagione

Nel finale della prima stagione, Ezra è riuscito a fuggire da Peridea e a riunirsi a Hera Syndulla, mentre Ahsoka Tano e Sabine Wren sono rimaste bloccate. Questo scenario apre le porte a un conflitto imminente: tocca ora a Ezra guidare la resistenza contro il ritorno minaccioso del Grand'Ammiraglio Thrawn. Il costume mostrato suggerisce un approccio più maturo e pronto alla battaglia per il giovane Jedi.

1er aperçu d'Eman Esfandi en "Ezra Bridger" dans la saison 2 de "AHSOKA" lors de la #SDCC2025 pic.twitter.com/1xlwmJ2hgS — StudioZodiac (@Stud_Zodiac) July 24, 2025

Il teaser proiettato in anteprima alla Star Wars Celebration, nello stile vintage de L'Impero colpisce ancora, ha svelato che Ahsoka e Sabine stanno cercando di fermare Baylan Skoll prima che scateni una minaccia cosmica. I fan ipotizzano che possa trattarsi degli Dei Mortis o, forse, di Abeloth, entità legata al lato oscuro della Forza.

Nel frattempo, Ezra, Hera e Zeb Orrelios affrontano i piani oscuri di Thrawn per conquistare la galassia. Un momento particolare del filmato ha mostrato una nuova avversaria: una misteriosa figura femminile, potenzialmente una Sorella della Notte, che brandisce armi simili a fruste laser verdi, un'arma raramente vista e forse ispirata a quelle introdotte in The Acolyte.

Hayden Christensen e Rory McCann nel cast della seconda stagione

Durante l'evento è stato anche confermato che Rory McCann interpreterà Baylan Skoll, raccogliendo l'eredità del compianto Ray Stevenson. Inoltre, Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker, apparendo nuovamente accanto a Rosario Dawson.

Ahsoka: un primo piano di Rosario Dawson nella serie di Star Wars

Christensen ha espresso grande entusiasmo nel collaborare con Dawson: ":Ci conosciamo da adolescenti, lavorare insieme in questo contesto è stato speciale. Riportare in vita il legame tra Ahsoka e Anakin è stato molto gratificante_", ha dichiarato. L'attore ha inoltre sottolineato come il progetto Obi-Wan Kenobi gli abbia dato modo di esplorare nuove sfumature di Vader, aggiungendo che c'è ancora tanto da raccontare sul suo percorso tra i prequel e la trilogia originale.

Al momento, la produzione della seconda stagione di Ahsoka è in corso, ma Lucasfilm non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. Le riprese proseguono in gran segreto, ma l'entusiasmo del pubblico cresce, alimentato da queste nuove immagini e dalle anticipazioni trapelate dagli eventi promozionali.