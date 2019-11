Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, arrivano i Sith Trooper in una nuova foto del film

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i Sith Trooper in una nuova foto del film in uscita il 18 dicembre nelle sale italiane.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - una foto promo dei Sith Troopers

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker introdurrà i Sith Trooper, protagonisti di una nuova immagine del film conclusivo della saga degli Skywalker, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre.

Come riporta Comicbook, e come visibile anche nella foto pubblicata da Empire, i Sith Trooper indossano un'armatura apparentemente simile a quella delle loro controparti al servizio del Primo Ordine, ma alquanto diversa soprattutto per via di un particolare che salta subito all'occhio: è il rosso a dominare, il colore dei Sith.

Non sappiamo ancora granchè su di loro, eccetto ciò che era già venuto fuori dal Comic-Con di San Diego.

La mostra allestita per l'occasione dedicata alla pellicola diretta da J.J. Abrams offriva infatti una breve descrizione, anticipando un'alleanza con il Primo Ordine "In un'ultima manovra verso la conquista della galassia, il Primo Ordine si affida a un'armata di soldati d'élite che trae ispirazione e forza da un'oscuro e antico retaggio".

Sempre in un video relativo alla mostra, è proprio Abrams a parlarne: "Ne L'Ascesa di Skywalker abbiamo dei nuovi trooper che sono completamente differenti nel design... I materiali, il colore, le linee... C'è qualcosa nel loro aspetto che riesci a cogliere fin da subito. Non vedo l'ora che tutti possano vedere il frutto del nostro lavoro".

Comicbook fa notare, comunque, come molti si siano chiesti se i Sith Trooper non rispondano direttamente a un certo Imperatore...

Per scoprirlo, non ci resta che attendere l'arrivo dell'episodio IX al cinema.